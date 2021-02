Fernando Pimentel • 8 Feb 2021 - 03:43 PM

Como todos los años el Super Bowl es la oportunidad perfecta para que las peliculeras estrenen avances de sus futuros proyectos y este año no fue la excepción, a pesar de que muchas películas y series de TV se han visto retrasadas por la pandemia.

A continuación veamos los mejores trailers que se estrenaron durante el Gran Juego:

F9: The Fast Saga

La más reciente entrega de la Saga de Rápidos y Furiosos no se podía quedar por fuera, vienen más recargados que nunca.

The Falcon and the Winter Soldier

La serie de Marvel protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Macky se estrenará en Disney+ el próximo 21 de marzo.

Raya and the Last Dragon

La nueva película animada de Disney se estrenará en cines (de Estados Unidos) y en Disney+ con Premiere Access el próximo 5 de marzo.

Nobody

Un hombre común y corriente que interviene para ayudar a una mujer acosada por un grupo de hombres se convierte en el objetivo de un narcotraficante vengativo. Se estrenará en cines de Estados Unidos el próximo 2 de Abril.

Coming 2 America

Eddie Murphy interpreta al rey de un país Africano que descubre que tiene un hijo en Estados Unidos a quien quiere conocer. Se estrenará el 5 de marzo en Prime Video.