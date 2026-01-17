CliniLab Panamá y Northwell Health: Acceso a opinión médica de clase mundial desde Panamá

CliniLab Panamá, laboratorio clínico y centro médico con presencia en diversas provincias del país, anunció un programa de segunda opinión médica virtual con Northwell Health, séptimo sistema de salud más grande de Estados Unidos, para acercar servicios de alta complejidad y estándares internacionales a pacientes panameños.

Durante la presentación oficial, ambas instituciones revelaron el flujo logístico que permitirá a médicos y pacientes acceder eficientemente a esta colaboración histórica, representando un hito en el fortalecimiento del sistema de salud nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Una alianza de excelencia

Northwell Health cuenta con más de 104,000 colaboradores, 28 hospitales y 1,000 centros ambulatorios. Reconocido por su excelencia en cardiología, neurología y oncología, destaca Lenox Hill Hospital en Nueva York, clasificado por U.S. News & World Report entre los mejores del país.

CliniLab Panamá es referente en atención médica integral, diagnósticos de precisión y salud ocupacional, con laboratorio clínico, imagenología y servicios especializados que atienden a miles de panameños.

Servicios del programa

El programa incluye consultas virtuales de segunda opinión entre médicos, acceso a más de 16,000 especialistas en más de 100 especialidades incluyendo tele-radiología, coordinación personalizada con especialista asignado, informes médicos completos con recomendaciones, revisión de casos complejos para determinar elegibilidad en tratamientos especializados, y educación continua para profesionales panameños.

Los puntos de contacto estarán disponibles en las sedes CliniLab, donde personal capacitado guiará a usuarios en solicitud, coordinación y seguimiento.

Impacto transformador

Esta colaboración amplía el acceso a servicios médicos especializados sin necesidad de viajar al extranjero, reduciendo costos y complejidades logísticas que tradicionalmente han sido una barrera para pacientes que requieren segundas opiniones.

Además, la alianza contribuye al fortalecimiento del cuerpo médico nacional mediante el intercambio de conocimiento, acceso a recursos actualizados y discusión de casos clínicos, elevando la capacidad de respuesta ante situaciones de alta complejidad.

Para más información, contactar a CliniLab Panamá en sus sedes.