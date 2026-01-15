Panama Crossroads 2026 anuncia una experiencia única que conecta música, gastronomía, educación y más

En la conferencia de prensa de Panama Crossroads, celebrada en el Hyatt Regency Panama City, el festival presentó oficialmente su cuarta edición: confirmando su evolución como plataforma multisensorial que celebra el legado conector de Panamá a través de la música, el arte, la gastronomía, la educación, la innovación y la conexión de comunidades.

Lloyd Keene, director del festival, destacó el crecimiento exponencial del evento: "Hemos pasado de 20 a 60 artistas, de 2 a 5 escenarios, de un género musical a más de 10, y de 2,000 a 15,000 asistentes. Panama Crossroads es más que un festival; somos un camino de cruces que conecta a través del poder multisensorial de la música, el efecto igualador de la pista de baile, el impacto de nuestra gastronomía y la influencia del arte y el conocimiento".

Fotos CF 1 Panama Crossroads presentó oficialmente su cuarta edición. Cortesía

Lineup histórico: orishas por primera vez en panamá

Por primera vez en territorio panameño, la legendaria agrupación cubana ORISHAS encabezará el cartel musical el viernes 30 junto al rapero RESIDENTE, quien se presentará el sábado 31 en el Heineken Stage. También en cartel: Señor Loop; The Ritual with Anané & Louie Vega; KEENE; Awen Hybrid; Entre Nos; Mano Le Tough; Némula; Rui Vargas; Sally C; The Checkup; Vince; Buen Afro; DJ Norma & Greta Spark; Nahum Ortiz; Ritmo Equis, entre más de 60 artistas de renombre nacional e internacional distribuidos en 5 escenarios.

Innovación tecnológica: lanzamiento de la app oficial

Panama Crossroads estrena su aplicación oficial "WOOV - Compañero de Festivales", disponible en App Store y Google Play. Permite a los asistentes:

Crear agendas personalizadas

Acceder a mapas interactivos de la locación

Conectarse con la comunidad Panama Crossroads a través de chats

Gestionar boletos digitales integrados con Tiki Tickets

Recibir información en tiempo real sobre experiencias y activaciones

Gastrofest: "6 chefs, 6 gastronomías, 1 escenario"

Por tercer año consecutivo, Panama Crossroads presenta su Gastrofest, esta vez con una propuesta inédita en Panamá: seis chefs de alto nivel cocinando en vivo y al unísono frente al público. La experiencia, presentada por COINSA (cocinas industriales), contará con la participación de Cuquita Arias de Calvo (cocina afrocaribeña); Andrea Pinzón (americana/nativa); Fulvio Miranda junto a Andrés Morataya (fusión); Alex Rodríguez (europea/española); Armando J. Bramwell (norteamericana); y Joseph Archibold (China).

Cuquita Arias de Calvo, presente en la conferencia de prensa, expresó su entusiasmo por representar la riqueza de la gastronomía panameña en un festival “tan diferente, emocionante y único”. Además, el Gastrofest contará con barras de coctelería especializadas y su propio food court integrado a Pedidos Ya para acelerar el despacho.

Chef Cuquita Arias de Calvo Chef Cuquita Arias de Calvo. Cortesía

Programa educativo gratuito

Harneet Singh, director del programa educativo, presentó la programación académica, que incluye conversatorios y paneles con personalidades nacionales e internacionales. Este año destacan alianzas con el Centro Cultural de España, presentador del programa, Fundación del Sonido, IFF, Panama Jazz Festival y la participación de figuras como el Alcalde de Panamá, la Ministra de Turismo y la directora de BIME, entre otros.

“Panama Crossroads es música, arte, gastronomía pero también es educación y transformación. Desde nuestra primera edición, hemos creído que la cultura tiene el poder de cambiar vidas", enfatizó Singh.

Elena Gonzalez Centro Cultural de España Elena González, Centro Cultural de España. Cortesía

Apoyo institucional: panamá crossroads se integra al calendario oficial de la ciudad

El festival anunció un acuerdo de colaboración con la Alcaldía de Panamá, que posiciona a Panama Crossroads como parte del contenido oficial de entretenimiento de la ciudad y del calendario de actividades del mes de enero. Esta alianza se enmarca dentro de la estrategia de I Star Panama, la marca-ciudad oficial de Panamá, lanzada por la Alcaldía, que busca potenciar el turismo y la cultura destacando a sus ciudadanos y emprendedores como las verdaderas estrellas que iluminan la capital.

Heineken presenta panama crossroads 2026 con experiencias exclusivas

Lloyd Keene destacó el apoyo de Heineken como presentador oficial del festival en 2026 y fiel creyente en el proyecto desde la primera edición. La marca líder a nivel mundial, se apodera del escenario principal bajo el nombre Heineken Stage.

El festival también cuenta con el respaldo de importantes marcas patrocinadoras: Hyatt Regency Panama City, Adidas, Levi's, Seco Herrerano, Ron Abuelo, Monkey Shoulder, Más Móvil, Universidad del Istmo (UDI), Red Bull, Casa de las Baterías, Fundación Saber Beber, PedidosYa, COINSA, AECID, La Manzana o Rumbear Producciones, entre otras marcas que están por sumarse.

Quentin Lechevin - Heineken Quentin Lechevin, Heineken. Cortesía

Apoyo al talento emergente

Como parte de su compromiso con la escena musical, Panama Crossroads realizó dos concursos: uno internacional a través de Beatport–la plataforma de música electrónica más grande del mundo–y otro concurso nacional entre DJs locales. Los ganadores de ambas competencias tocarán en vivo en el festival.

La cuarta edición de Panama Crossroads se celebrará del 29 al 31 de enero de 2026: programa educativo en La Manzana - Festival musical y Gastrofest en Amador. Los boletos están disponibles en TikiTickets.com. Para más información pueden seguir las redes sociales del festival: @panamacrossroads, y consultar su página web PANAMACROSSROADS.NET.