El legado evoluciona: nuevo BMW X5 se presenta en el Panama Motor Show 2026

BMW presentó en Panamá el nuevo BMW X5, marcando la llegada al mercado local de la quinta generación del modelo, que incorpora un renovado lenguaje de diseño y tecnologías e innovaciones provenientes de la Neue Klasse.

Entre sus elementos más distintivos destaca la nueva interpretación de la parrilla de doble riñón BMW Iconic Glow, acompañada por una firma lumínica doble X, que aporta una identidad visual propia a esta generación. En los laterales incorpora los nuevos BMW Winglets, integrados en los pilares del vehículo y concebidos como una nueva solución para la apertura de las puertas.

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En el interior, la experiencia digital toma protagonismo con BMW Panoramic iDrive, BMW Panoramic Vision y una pantalla central de 17.9 pulgadas, todo gestionado mediante BMW Operating System X. El sistema se complementa con el BMW Intelligent Personal Assistant, que permite interactuar con distintas funciones del vehículo mediante lenguaje natural y suma nuevas capacidades inteligentes a bordo.

El BMW X5 40i M Sport Pro presentado en Panamá equipa un motor BMW TwinPower Turbo de seis cilindros en línea y 2,998 cc, con 394 hp y 540 Nm de torque, asociado a una transmisión automática deportiva de ocho velocidades y al sistema inteligente de tracción integral BMW xDrive.

Esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 5.3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.

Su equipamiento incluye rines M aerodinámicos de 22 pulgadas, techo panorámico de cristal, asientos delanteros con ventilación y masaje, suspensión adaptativa de aire, BMW Digital Key, Driving Assistant Plus, BMW 3D Head-Up Display y cámara de visión 360°.

El nuevo BMW X5 puede conocerse de cerca en el stand de BMW durante el Panama Motor Show 2026, del 2 al 4 y del 7 al 11 de octubre, en el Panama Convention Center, Amador.