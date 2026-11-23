FLEX, una marca referente con más de 67 años en la industria del descanso en Panamá, presentó oficialmente su renovada identidad corporativa durante un evento especial que reunió a clientes, aliados comerciales y representantes de la compañía, marcando un importante hito en su trayectoria y dando paso a una nueva etapa de crecimiento y transformación.

Este relanzamiento representa mucho más que una renovación visual. Forma parte de una estrategia integral de evolución de marca, orientada a fortalecer su posicionamiento en el mercado, modernizar su comunicación y conectar con las nuevas generaciones de consumidores, manteniendo los valores, la calidad y el compromiso que han caracterizado a FLEX a lo largo de su historia.

Una identidad renovada que refleja su evolución

Como parte de esta transformación, FLEX presentó su nuevo logotipo, una identidad visual más contemporánea y un sistema de comunicación que busca transmitir cercanía, modernidad y confianza.

Esta renovación viene acompañada del lanzamiento de su nueva campaña de marca, “Maravilloso Despertar”, una iniciativa que busca fortalecer el posicionamiento de FLEX y generar una conexión emocional con los consumidores, resaltando la importancia del descanso como parte fundamental del bienestar y la calidad de vida.

A través de esta campaña, FLEX reafirma su compromiso de acompañar a las familias panameñas en cada etapa de sus vidas, inspirándolas a descubrir cómo un buen descanso puede transformar cada despertar.

Un portafolio que evoluciona con las necesidades del consumidor

La transformación de FLEX también contempla el fortalecimiento de su arquitectura de marca y la proyección de sus diferentes líneas de productos, diseñadas para responder a las necesidades y preferencias de distintos segmentos del mercado.

Con su línea tradicional de productos, los cuales han acompañado generaciones de familias panameñas, la compañía fortalece y diversifica su portafolio con la incorporación de dos nuevas categorías: FLEX Signature, su nueva línea de productos premium, y FLEX Kids, enfocada en el universo infantil.

Esta visión refleja el compromiso de FLEX de evolucionar junto a sus consumidores, acompañándolos en las diferentes etapas de sus vidas.

El regreso de los angelitos FLEX: una tradición que se renueva

FLEX también presenta el regreso de sus emblemáticos angelitos, personajes que han acompañado a la marca durante años y que hoy vuelven con una imagen renovada, más fresca y cercana a las nuevas generaciones.

Estos entrañables personajes cobran nueva vida como las mascotas oficiales de FLEX Kids, dando identidad al universo infantil de la marca y fortaleciendo la conexión emocional con las familias panameñas, mientras mantienen vivo uno de los elementos más queridos de su historia.

Innovación y transformación digital

En línea con las nuevas tendencias del mercado y los hábitos de consumo, FLEX impulsa su transformación digital con la renovación de su sitio web, ofreciendo una plataforma más moderna y atractiva, diseñada para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios.

Esta evolución busca facilitar el acceso a la información, optimizar la búsqueda de productos y brindar una experiencia digital más dinámica y cercana, que permita a los consumidores conocer y explorar las diferentes soluciones de descanso que ofrece la marca.

Una nueva etapa, el mismo compromiso

Con este relanzamiento, FLEX reafirma su visión de futuro y su compromiso de seguir creciendo en el mercado panameño, apostando por la innovación, la calidad y la construcción de relaciones duraderas con sus clientes y aliados comerciales.

“Esta transformación representa la evolución de nuestra marca y nuestra visión de futuro. Queremos seguir creciendo, innovando y acompañando a las familias panameñas, manteniendo la esencia y el compromiso que nos han caracterizado a lo largo de nuestra trayectoria”, afirmó Javier Mindreau, representante de la marca.

Con una identidad renovada, una visión estratégica y nuevas iniciativas de desarrollo, FLEX comienza un nuevo capítulo de su historia, reafirmando su propósito de continuar creando experiencias que inspiren un Maravilloso Despertar.