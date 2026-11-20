La evolución de las telecomunicaciones hacia redes capaces de percibir, analizar y responder de manera autónoma es uno de los ejes de la participación de Minsait (Indra Group) en Conecta LATAM Caribe y Centroamérica, que reúne el 17 y 18 de noviembre, en Ciudad de Panamá, a ejecutivos de operadores, reguladores, gobiernos, analistas y proveedores de tecnología de América Latina y el Caribe.

En este encuentro, Minsait presenta su visión sobre las redes autónomas, un modelo que transforma la gestión tradicional de las infraestructuras de telecomunicaciones mediante inteligencia artificial, automatización y capacidades avanzadas de observabilidad. Esta evolución responde a los principales desafíos de los operadores: el crecimiento de la demanda, la complejidad tecnológica, la presión sobre los costos operativos, la eficiencia energética y la necesidad de garantizar servicios cada vez más confiables.

“Las redes generan cada vez más información y operan en entornos de mayor complejidad. El reto ya no es solamente tener visibilidad sobre lo que ocurre, sino utilizar esos datos para anticiparse, tomar decisiones y actuar con mayor velocidad. Las redes autónomas representan ese salto hacia una gestión predictiva e inteligente”, señala Esteban González, director del mercado de Telecomunicaciones y Media de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

Esta transformación adquiere relevancia en mercados como el panameño, donde la expansión de la conectividad exige una gestión eficiente de las infraestructuras. Según datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Panamá alcanza un récord de 783.609 suscriptores de internet fijo, un incremento del 2,9 % frente a 2024, con una penetración del servicio del 51 % en los hogares.

En este contexto, el paso de medir lo que sucede en la red a anticiparse a posibles fallas constituye uno de los principales retos de los operadores. Las redes autónomas permiten avanzar desde una operación principalmente manual y reactiva hacia modelos que detectan anomalías, anticipan incidencias, identifican sus causas raíz y ejecutan acciones de resolución con una intervención humana cada vez menor.

Uno de los conceptos centrales de esta evolución es el modelo Zero Touch, que permite automatizar procesos de configuración, optimización y recuperación de la red ante fallas. Este enfoque integra capacidades como self-configuration, self-optimization y self-healing, junto con herramientas de inteligencia artificial que convierten los datos de la infraestructura en decisiones operativas.

“Zero Touch no significa eliminar al ser humano de la operación, sino permitir que la tecnología asuma de manera autónoma aquellas tareas que pueden automatizarse, mientras los equipos se concentran en decisiones de mayor valor. La combinación de inteligencia artificial, automatización y conocimiento del negocio permite construir redes más resilientes, eficientes y capaces de adaptarse en tiempo real”, puntualiza González.

Las redes generan cada vez más información y operan en entornos de mayor complejidad. cortesía

La aplicación de estas capacidades también transforma la interacción con las herramientas de gestión de red. Entre los casos de uso se encuentran la configuración de equipos mediante lenguaje natural, los asistentes de conocimiento y diagnóstico, la predicción de incidencias, la correlación automática de alarmas, el análisis de causas raíz y la generación y gestión de tickets.

Para Minsait, la autonomía de las redes no constituye únicamente un proyecto tecnológico, sino un proceso de transformación que requiere avances progresivos y medibles, alineados con las prioridades de cada operador. Por ello, la compañía propone una metodología que comprende el diagnóstico del nivel de madurez, la identificación de iniciativas de inteligencia artificial y automatización, la definición de una estrategia, la implementación de casos de uso, el desarrollo de capacidades, la medición de resultados y la gestión continua de la evolución.

Este enfoque permite priorizar los escenarios con mayor potencial de impacto en la operación de telecomunicaciones, entre ellos la gestión de incidencias, el aseguramiento del servicio, la optimización de la red, la planificación y el despliegue de infraestructura, la administración de la capacidad y la gestión de datos e inventarios.

Los resultados se evalúan mediante indicadores como el tiempo medio de detección y reparación de fallas, la disponibilidad de la red, la proporción de incidentes resueltos sin intervención humana, el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, la eficiencia energética y los costos operativos.

La evolución también incorpora modelos de inteligencia artificial agentica, en los que la IA no solo analiza información, sino que participa en la coordinación y ejecución de acciones a partir de las necesidades del negocio y las condiciones de la red. Este enfoque amplía las posibilidades de automatización y facilita una gestión más dinámica de las infraestructuras de telecomunicaciones.

Así, el avance de las redes autónomas sitúa el foco de la transformación del sector no solo en la velocidad y capacidad de las conexiones, sino también en la inteligencia, adaptabilidad y autonomía de las infraestructuras, con una implementación gradual que responde a las necesidades operativas y de negocio de cada operador.