AIWA, el sonido que marcó generaciones y sigue presente en Panamá.

Hay canciones capaces de devolvernos a una reunión familiar, una fiesta entre amigos o una tarde frente al equipo de sonido. Para quienes crecieron entre casetes y discos compactos, AIWA es parte de esos recuerdos; el minicomponente encendido, la selección de canciones y la emoción de compartirlas.

Hoy, esa historia encuentra nuevas formas de escucharse. Fundada en Japón en 1951, AIWA es una marca de electrónica de consumo reconocida por sus grabadoras, reproductores personales y equipos estéreo. En Panamá su oferta incluye sistemas de audio para celebraciones, boomboxes y bocinas Bluetooth portátiles.

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Una historia que comenzó en Japón

AIWA nació en junio de 1951 como AIKO Denki Sangyo. En 1964 desarrolló la TP-707, reconocida como la primera grabadora de casetes fabricada en Japón, y en 1968 comercializó el TPR-101, uno de los primeros boomboxes del mercado japonés, según su historia oficial.

Durante los años ochenta y noventa, sus equipos acompañaron la transición del casete al disco compacto y se convirtieron en protagonistas de reuniones, celebraciones y momentos cotidianos. La tecnología cambió, pero el valor hacia la música compartida permanece.

La bocina AWS544BT ofrece Bluetooth 5.3 y protección IPX6 frente al agua. Cortesía

Del minicomponente a la bocina Bluetooth

La propuesta actual de AIWA se adapta a distintas experiencias. El sistema AWPOH6D incorpora Bluetooth, USB, radio FM, luces LED y karaoke para reuniones y fiestas. El boombox AWH51BT combina el formato portátil con conectividad inalámbrica.

La bocina AWS544BT ofrece Bluetooth 5.3 y protección IPX6 frente al agua, según las fichas del catálogo regional.

Así, quienes recuerdan los grandes equipos estéreo pueden reencontrarse con la marca, mientras nuevas generaciones la descubren mediante dispositivos que reproducen música desde sus teléfonos.

¿Qué garantía tienen los equipos AIWA en Panamá?

Además de sus características técnicas, los consumidores pueden considerar el respaldo posventa. Según las condiciones de AIWA Latinoamérica, los sistemas de audio cuentan con 12 meses de garantía, y las bocinas Bluetooth, equipos de audio para automóvil y audífonos, con 6 meses. La cobertura contempla defectos de fabricación, mano de obra y repuestos bajo las condiciones aplicables, con atención mediante centros de servicio autorizados.

Los modelos, condiciones de garantía y canales de soporte pueden consultarse en AIWA Latinoamérica. Para explorar productos comercializados en Panamá, están disponibles en las tiendas autorizadas y sujetos a existencias.

A sus 75 años, AIWA busca conectar esa memoria con nuevas experiencias. Cortesía

Un sonido para cada generación

Algunos recuerdan el sonido de un casete al comenzar a girar; otros descubren una canción desde una lista de reproducción. Cambian los formatos, pero no las ganas de reunirse alrededor de la música.

A sus 75 años, AIWA busca conectar esa memoria con nuevas experiencias. Porque hay canciones que pasan de una generación a otra y momentos que, gracias a ellas, siempre encuentran la manera de volver.