Supermercados Xtra, S.A. concreta emisión de bonos por US$95 millones a tres años

Supermercados Xtra, S.A. (Latinex: XTRA) regresó hoy al mercado de valores panameño con la emisión de bonos de la Serie C por un valor de hasta US$95 millones, bajo su Programa de Bonos Rotativos Corporativos. La emisión tiene un plazo de tres años, con vencimiento el 28 de octubre de 2029.

Los bonos devengarán una tasa fija escalonada de 6,50% anual durante el primer año, 6,75% durante el segundo y 7,00% durante el tercero. Los recursos obtenidos se utilizarán para redimir hasta US$65 millones de la Serie B y hasta US$10 millones de la Serie D de los Bonos 2019, así como para cancelar hasta US$20 millones de saldos de diversas líneas de crédito existentes a la fecha de liquidación.

"Regresar al mercado de valores es una muestra de la confianza que los inversionistas depositan en Supermercados Xtra. Seguimos enfocados en crecer con disciplina, invertir en tecnología y estar cada vez más cerca de las familias panameñas, respaldados por la calidad de nuestro negocio, nuestra estrategia y el equipo que lidera la empresa", señaló Jean-Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra. "Regresar al mercado de valores es una muestra de la confianza que los inversionistas depositan en Supermercados Xtra. Seguimos enfocados en crecer con disciplina, invertir en tecnología y estar cada vez más cerca de las familias panameñas, respaldados por la calidad de nuestro negocio, nuestra estrategia y el equipo que lidera la empresa", señaló Jean-Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra.

La calificación A(pan) con Perspectiva Estable, asignada por Fitch México S.A. de C.V., está en línea con la calificación nacional de largo plazo de la compañía y de su Programa de Bonos Rotativos Corporativos, ratificada el pasado 7 de agosto de 2026. Esta categoría corresponde a emisores y emisiones que denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones del mismo país.

Acerca de Supermercados Xtra, S.A.

Supermercados Xtra, S.A. es una cadena panameña con más de 36 años de trayectoria y más de 60 sucursales en el país, con un modelo de negocio enfocado en ofrecer precios accesibles a las familias panameñas. A través de la Fundación Xtra Contigo, impulsa programas de apoyo a las comunidades donde opera.

Es un emisor registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores y sus valores se negocian en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).