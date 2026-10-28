Farmacia El Javillo celebra 105 años de historia, salud y bienestar junto a Panamá

Farmacia El Javillo celebra con orgullo su 105 aniversario, marcando un hito en su trayectoria y reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de los panameños. Desde sus inicios en 1921, ha construido una historia basada en la confianza, la cercanía y la vocación de servicio, convirtiéndose en parte de la vida de distintas generaciones de familias que han acompañado su crecimiento.

Bajo el lema “Raíces que unen generaciones”, esta celebración rinde homenaje a una historia que ha trascendido el tiempo, manteniendo vivos los valores que dieron origen a la empresa. Durante más de un siglo, Farmacia El Javillo ha sido testigo de la transformación de Panamá, evolucionando junto a su gente y fortaleciendo ese vínculo especial que une el pasado, el presente y el futuro.

A lo largo de estos 105 años, la empresa ha logrado consolidar su presencia a nivel nacional, contando actualmente con más de 50 sucursales, acercando sus servicios a miles de panameños. Su crecimiento refleja una constante evolución, adaptándose a las necesidades de cada generación sin perder la esencia de una atención humana, cálida y cercana.

Este importante aniversario también representa una oportunidad para reconocer a los colaboradores, clientes y aliados que han sido parte fundamental de su historia. Gracias a su confianza, dedicación y respaldo, Farmacia El Javillo continúa construyendo un legado que va más allá del tiempo, dejando huellas en los hogares y corazones de las familias panameñas.

Hoy, 105 años después, Farmacia El Javillo mira hacia el futuro con gratitud, orgullo y el firme compromiso de continuar creciendo junto a Panamá. Porque las grandes historias no solo se cuentan en años, sino en generaciones que comparten recuerdos, valores y experiencias que perduran.