Galaxy Z Flip8: el accesorio de moda que también es teléfono.

Hay días en que el chaleco no es el único lugar donde se pasea el outfit del día. Con el brillo de una pantalla externa que funciona como una segunda interfaz completa, el teléfono forma parte de la composición: se ajusta en el bolsillo de un blazer, asoma en una cartera pequeña o se busca el tono que combine mejor con el resto del look.

A veces todo se mira en los detalles. Es el plegable más estilizado y ligero que Samsung ha hecho hasta ahora, con un perfil de 6.1 mm de grosor y soporte de 180 grados. Doblándose suavemente en la palma de la mano, es del tamaño de un compacto de maquillaje, diseñado con elegancia para que se note el outfit y se evite esa sensación de que el teléfono es un objeto que hay que acomodar en el último momento.

La pantalla externa que simplifica la rutina

Lo interesante no es solo el tamaño. En la nueva pantalla externa FlexWindow permite hacer una infinidad de cosas sin abrir el teléfono: contestar un mensaje, ver la hora o la próxima reunión, o revisar cómo está la cámara en todo momento para la foto frontal. Es la diferencia entre sacar el teléfono del bolso y solo mirar la muñeca, como hacen el Galaxy Watch Ultra2 y el Galaxy Watch9, dos relojes inteligentes concebidos para convertir los datos biométricos en recomendaciones prácticas para el bienestar diario. Equipados con la plataforma Snapdragon Wear® Elite, la batería de mayor capacidad y las pantallas más brillantes de la familia Galaxy Watch, ambos dispositivos incorporan nuevas funciones de salud impulsadas por IA —como seguimiento avanzado del sueño, monitoreo de signos vitales, información sobre salud cardiovascular, recuperación física y condición física—, convirtiéndose en el complemento perfecto del ecosistema Galaxy y del nuevo Galaxy Z Fold para ofrecer una visión completa y conectada del estado de salud sin fricciones durante todo el día.

El Flip8 no compite por ser el teléfono con más funciones técnicas. Cortesía

Fotografía manos libres y detalles con estilo

Y luego está el momento que todos conocemos: una foto improvisada. Tener una minipantalla para el atardecer, en la fila de un concierto o simplemente porque la luz de esa tarde está perfecta. Con FlexCam, el Flip8 permite apoyar el teléfono medio abierto sin necesidad de trípode, apoyado en el borde de una ventana y tomar fotos completamente a pulso con una vista previa en tiempo real. No hay que pedirle a un extraño que tome la foto. La cámara de 50 MP se encarga del resto con tonos de piel naturales y ese efecto de profundidad que hace lucir cada foto casi como si tuviera dirección de arte.

Para quienes disfrutan de las selfies de ángulo amplio, la interfaz de Flip8 tiene una función pensada exclusivamente para ello, además de la posibilidad de personalizar la superfiecie externa desde un fondo con el outfit del día hasta accesos directos al salir de casa.

Al final, el Flip8 no compite por el teléfono con más funciones técnicas, sino por el que mejora cómo se vive el día: entre selfies sólidas, mensajes que no pueden esperar y un diseño que parece más un artículo de diseño que un dispositivo electrónico.

Disponible en colores como Graphite, Cream, Pink y, de forma exclusiva en línea, Mint, para combinar con cualquier look.

¿Estás pensando en el cambio? Buena noticia es que migrar es más simple que nunca: con un proceso de migración de código QR, los datos de un iPhone se transfieren de forma nativa sin apps adicionales ni configuraciones manuales.