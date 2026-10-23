Oro Verde Coffee: innovación y tradición que transforman el robusta panameño

Panamá se convierte en el punto de encuentro de la industria cafetera internacional con la celebración de World of Coffee 2026, un evento que reúne a productores, especialistas y amantes del café de diferentes partes del mundo. Entre las marcas panameñas participantes se encuentra Oro Verde Coffee, la marca de café de especialidad de VivaPlanet, una empresa panameña de tecnología agrícola que, desde las tierras de Coclé, combina tradición, innovación y sostenibilidad para impulsar una nueva visión del Fine Robusta panameño.

Con una propuesta que une el conocimiento agrícola y la tecnología, Oro Verde busca transformar la percepción del Robusta y demostrar su potencial dentro del mundo de los cafés de especialidad.

Desde Finca VivaPlanet, ubicada en Toabré, provincia de Coclé, Oro Verde cultiva y procesa su propio café, participando directamente en cada etapa de producción. El conocimiento y la dedicación de quienes trabajan en la finca, junto con una cuidadosa selección de las cerezas y procesos controlados, permiten desarrollar perfiles sensoriales diferenciados, manteniendo una estrecha conexión con el origen y la tradición agrícola.

La innovación tecnológica es uno de los pilares fundamentales de este modelo. A través de VivaOS, una plataforma digital desarrollada por VivaPlanet, la finca integra sensores, registros de producción e inteligencia artificial para apoyar la gestión agrícola y la toma de decisiones.

Celebración del World off Coffee 2026. Cortesía

El monitoreo de las condiciones del cultivo y de variables como temperatura, pH y tiempo durante la fermentación, junto con el seguimiento del secado y la trazabilidad de cada lote, contribuye a desarrollar procesos más precisos y consistentes.

En Oro Verde, la tecnología no reemplaza el conocimiento del productor: lo complementa. Esta combinación de experiencia agrícola, información y procesos controlados permite explorar nuevas expresiones de aroma, sabor y complejidad, demostrando que el Robusta puede alcanzar altos estándares de calidad cuando recibe el cuidado y la atención propios de un café de especialidad.

La sostenibilidad también forma parte de esta visión, mediante prácticas de cultivo bajo sombra y aprovechamiento de subproductos orgánicos. Estas iniciativas reflejan el compromiso con una producción responsable, donde la calidad del café va de la mano con el respeto por la naturaleza y la conservación del entorno en el que se cultiva.

Más allá de la producción, Oro Verde representa una apuesta por el futuro de la caficultura nacional, demostrando cómo el conocimiento agrícola y la innovación tecnológica pueden agregar valor al café panameño desde su origen.

Su participación en World of Coffee Panamá 2026 representa una oportunidad para dar a conocer a nivel internacional el potencial del Fine Robusta cultivado en Coclé, destacando la calidad, la innovación y el valor de su origen como parte de la diversidad cafetera de Panamá.