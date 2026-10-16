Copa Airlines realiza la 2da edición de su Foro de Capacitación Turística sobre Servicio y Herramientas de Inteligencia Artificial

Copa Airlines (NYSE: CPA), subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, realizó la segunda edición del Foro de Capacitación Turística, bajo el tema “El turismo evoluciona: tecnología que transforma, experiencias que conectan”. La jornada gratuita reunió a más de 400 participantes entre emprendedores, pequeñas y medianas empresas y otros actores vinculados al sector, con el objetivo de compartir herramientas prácticas para mejorar la experiencia del visitante y apoyar el crecimiento de sus negocios y de la industria turística en Panamá.

El encuentro se realizó en un momento especialmente difícil para Panamá, tras los movimientos sísmicos que han afectado a distintas comunidades del país, incluyendo zonas de Azuero cuya actividad económica depende en gran medida del turismo. Durante la jornada se destacó la importancia de esas zonas para el desarrollo turístico del país y la necesidad de apoyar a las personas en sus necesidades básicas y en la recuperación de las comunidades afectadas.

“Panamá atraviesa un momento difícil y nuestra primera consideración debe estar con las personas y comunidades afectadas, especialmente con quienes han perdido sus hogares o sus medios de vida. La atención de sus necesidades básicas es la prioridad. Al mismo tiempo, la empresa privada debe estar presente para colaborar con el gobierno nacional en tan importante tarea”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

“Muchas familias en Azuero dependen del turismo. Debemos estar preparados para que, cuando las comunidades afectadas puedan retomar su actividad y volver a ofrecer sus productos y experiencias, encuentren un sector fortalecido, capaz de apoyarlas, promover nuevamente sus destinos y recibir a los visitantes con el nivel de servicio que Panamá necesita. Este foro busca contribuir de manera concreta a esa preparación”, agregó Heilbron.

La jornada inició con una mirada al panorama actual del turismo en Panamá, su aporte a la economía y las oportunidades que representa para emprendedores y MIPYMES. También se abordaron los principales retos del sector en materia de conectividad, infraestructura, acceso a financiamiento y gestión de destinos.

En este contexto, la Autoridad de Turismo de Panamá presentó los avances del sector y del programa Panamá Stopover, así como la nueva marca país y su concepto “Anfitriones del Mundo”, que pone el servicio y la hospitalidad en el centro de la experiencia de quienes visitan Panamá.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines. Cortesía

“Panamá tiene todo para seguir consolidándose como un destino competitivo: conectividad, atractivos turísticos y, sobre todo, el talento y la calidez de nuestra gente. Pero tenemos que seguir preparándonos. La capacitación, la innovación y las nuevas tecnologías son fundamentales para que nuestros emprendedores crezcan y podamos ofrecer un servicio cada vez mejor. Porque ser ‘Anfitriones del Mundo’ significa que cada visitante se lleve no solo una buena experiencia, sino las ganas de regresar a Panamá”, señaló la Ing. Gloria de León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá.

La agenda combinó contenidos sobre servicio y hospitalidad con herramientas para la gestión y crecimiento de los negocios turísticos. Entre ellos, se presentaron casos de empresas y marcas internacionales reconocidas por la experiencia que ofrecen a sus clientes, así como ejemplos de negocios turísticos nacionales que han mejorado sus resultados a partir de cambios en el servicio.

Otro de los temas abordados fue el acceso a financiamiento para las MIPYMES turísticas, mediante alternativas disponibles a través de alianzas entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Panamá para apoyar la inversión y expansión de estos negocios.

“El turismo sostenible es una prioridad estratégica para el Grupo BID porque tiene la capacidad de transformar territorios, generar empleo de calidad y crear oportunidades para miles de personas. La conectividad que impulsa Copa Airlines es un habilitador fundamental de ese desarrollo. Desde el Grupo BID, seguiremos promoviendo alianzas que fortalezcan la competitividad de Panamá y conviertan el crecimiento del turismo en beneficios concretos para las comunidades y para el país”, señaló Gloria Lugo, representante del Grupo BID en Panamá.

La inteligencia artificial tuvo un espacio importante durante el foro por su creciente uso en la planificación de viajes y por la influencia que ya tiene en la forma en que los viajeros descubren destinos, escogen hoteles y restaurantes y deciden qué experiencias realizar durante su visita.

A partir de ejemplos prácticos, los participantes conocieron aplicaciones gratuitas o de bajo costo para crear contenido, responder consultas, gestionar reservas y apoyar tareas cotidianas. También se compartieron recomendaciones para mejorar la presencia de los negocios en canales digitales y facilitar que los viajeros puedan encontrarlos y elegirlos.

Además, se abordó cómo los negocios turísticos pueden facilitar el pago a los viajeros internacionales, incorporando opciones digitales que hagan más sencilla la compra de productos y servicios durante su visita.

"El viaje comienza mucho antes de llegar al aeropuerto. Hoy, los viajeros descubren, comparan y deciden en un recorrido cada vez más digital, pero híbrido en esencia. Los negocios que atienden al turista deben acompañarlo en cada etapa, incluyendo el momento de pagar. Una experiencia de pago simple, segura y familiar convierte el interés en acción y captura más gasto turístico. La aceptación de pagos digitales es hoy un habilitador clave para aprovechar el crecimiento del turismo en Panamá", señaló Santiago Rega, director senior de Desarrollo de Negocios Cross-Border para Visa en América Latina y el Caribe.

El foro contó con el respaldo institucional de Autoridad de Turismo de Panamá, Fondo de Promoción Turística PROMTUR, además del patrocinio de Visa, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, Magic Dreams y Global Brands, y la participación de especialistas y representantes de empresas vinculadas a los distintos temas de la jornada.

Con esta segunda edición, Copa Airlines da continuidad a una iniciativa que acerca conocimiento y herramientas a emprendedores y empresas del sector turístico. En el contexto actual, este esfuerzo cobra una relevancia adicional: fortalecer a quienes pueden continuar operando y contribuir a que el sector esté preparado para acompañar, cuando las condiciones lo permitan, la recuperación de las comunidades afectadas y su reincorporación a la oferta turística del país.