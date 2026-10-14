El Machetazo inaugura su sucursal No. 18 en La Chorrera

Con 60 años de trayectoria acompañando a las familias panameñas, El Machetazo continúa creciendo y fortaleciendo su presencia en el país con la apertura de su Sucursal No. 18, El Machetazo La Chorrera, una moderna y amplia tienda que llega para convertirse en un nuevo punto de encuentro para las familias de Panamá Oeste.
Bajo un mismo techo, El Machetazo La Chorrera ofrecerá una experiencia de compras integral, con un completo supermercado y una amplia variedad de departamentos y servicios para toda la familia, entre ellos Farmacia, Restaurante CANEY, Moda, Hogar, Sedería, Electro, Ferretería y Escolar.
Para los más pequeños, la nueva sucursal contará con GOLYLANDIA, la juguetería No. 1 de Panamá, un espacio diseñado para brindar diversión y una amplia variedad de opciones para niños y familias.
La nueva tienda también ha sido diseñada pensando en la comodidad de sus visitantes, con 2 niveles de estacionamientos, que facilitan el acceso y hacen más cómoda su visita.
Como parte de su visión hacia operaciones más eficientes y responsables, El Machetazo La Chorrera contará con paneles solares, incorporando soluciones que contribuyen al uso eficiente de los recursos y al desarrollo de una operación más sostenible.
Como parte de su visión hacia operaciones más eficientes y responsables, El Machetazo La Chorrera contará con paneles solares, incorporando soluciones que contribuyen al uso eficiente de los recursos y al desarrollo de una operación más sostenible.
“La apertura de El Machetazo La Chorrera es especialmente significativa porque representa nuestra llegada con una propuesta integral a una comunidad que continúa creciendo. Después de 60 años acompañando a las familias panameñas, seguimos apostando por estar más cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles variedad, conveniencia, calidad y servicios donde sí hay de todo. Con esta apertura, El Machetazo celebra su crecimiento junto a Panamá y presenta a La Chorrera una nueva propuesta que lleva un mensaje claro de cercanía, orgullo y pertenencia: Machetazo Chorrera es tuyo, es de aquí” Leydi Pineda, Directora de Mercadeo.