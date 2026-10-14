El Machetazo inaugura su sucursal No. 18 en La Chorrera

Con 60 años de trayectoria acompañando a las familias panameñas, El Machetazo continúa creciendo y fortaleciendo su presencia en el país con la apertura de su Sucursal No. 18, El Machetazo La Chorrera, una moderna y amplia tienda que llega para convertirse en un nuevo punto de encuentro para las familias de Panamá Oeste.

El nuevo hipermercado abre oficialmente sus puertas el 13 de octubre a partir de las 3:00 p.m., con un horario de atención de 24 horas, ofreciendo a sus clientes mayor comodidad y flexibilidad para realizar sus compras.

Bajo un mismo techo, El Machetazo La Chorrera ofrecerá una experiencia de compras integral, con un completo supermercado y una amplia variedad de departamentos y servicios para toda la familia, entre ellos Farmacia, Restaurante CANEY, Moda, Hogar, Sedería, Electro, Ferretería y Escolar.

Para los más pequeños, la nueva sucursal contará con GOLYLANDIA, la juguetería No. 1 de Panamá, un espacio diseñado para brindar diversión y una amplia variedad de opciones para niños y familias.

La nueva tienda también ha sido diseñada pensando en la comodidad de sus visitantes, con 2 niveles de estacionamientos, que facilitan el acceso y hacen más cómoda su visita.

Como parte de su visión hacia operaciones más eficientes y responsables, El Machetazo La Chorrera contará con paneles solares, incorporando soluciones que contribuyen al uso eficiente de los recursos y al desarrollo de una operación más sostenible.

Como parte de su visión hacia operaciones más eficientes y responsables, El Machetazo La Chorrera contará con paneles solares, incorporando soluciones que contribuyen al uso eficiente de los recursos y al desarrollo de una operación más sostenible.

“La apertura de El Machetazo La Chorrera es especialmente significativa porque representa nuestra llegada con una propuesta integral a una comunidad que continúa creciendo. Después de 60 años acompañando a las familias panameñas, seguimos apostando por estar más cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles variedad, conveniencia, calidad y servicios donde sí hay de todo. Con esta apertura, El Machetazo celebra su crecimiento junto a Panamá y presenta a La Chorrera una nueva propuesta que lleva un mensaje claro de cercanía, orgullo y pertenencia: Machetazo Chorrera es tuyo, es de aquí” Leydi Pineda, Directora de Mercadeo.