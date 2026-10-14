Caso máquinas pinchadoras: condenan a dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad

Dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional fueron condenados a seis años de prisión por el delito de peculado culposo, en perjuicio del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), según informó el Órgano Judicial.

La condena fue establecida mediante la sentencia n.º 66 del 21 de septiembre de 2026, emitida por la Jueza Primera Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Como pena accesoria, la jueza también les impuso cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la pena principal. Además, dispuso que el tiempo que permanecieron detenidos preventivamente sea computado como parte de la condena.

Jueza dicta sentencia condenatoria contra dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad en caso "máquinas pinchadoras"... Más detalles en la web: https://t.co/Dd2y3cUUi4 pic.twitter.com/vVq1BLpWkK — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) October 14, 2026

¿Qué originó el caso?

La investigación está relacionada con equipos tecnológicos de vigilancia informática adquiridos con fondos del extinto FIS. Según la sentencia, los dispositivos fueron recibidos y utilizados en el edificio 150 bajo el manejo y custodia de los exfuncionarios, pero no contaban con registros de entrada, despacho e inventario que permitieran dar seguimiento a su ubicación.

El tribunal consideró que las pruebas incorporadas al proceso permitieron establecer la responsabilidad penal de ambos por la falta de cuidado en la custodia de los equipos y la afectación ocasionada al patrimonio público.