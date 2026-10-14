PRD revisa sus actividades partidarias y analiza cambiar fecha de inscripción tras el sismo

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) convocó una sesión ordinaria para evaluar la situación de las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá y dar seguimiento a las coordinaciones con las autoridades de las zonas impactadas por el movimiento sísmico.

PRD analiza nueva fecha para jornada de inscripción

El colectivo informó que también revisa su calendario de actividades partidarias, tomando en consideración la emergencia que atraviesan distintas comunidades del país.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del @PRDesPanama convocó a una sesión ordinaria para evaluar la situación de las comunidades afectadas por el sismo y dar seguimiento a las coordinaciones con las autoridades de las las zonas impactadas.



Agregó que "se analizan las próximas… pic.twitter.com/jSewpozrGw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

"Se analizan las próximas actividades partidarias, tomando en cuenta las necesidades del país, y se evalúa una nueva fecha para la jornada de inscripción parcial, respetando las circunstancias que atraviesan las familias y comunidades afectadas", señaló el partido. "Se analizan las próximas actividades partidarias, tomando en cuenta las necesidades del país, y se evalúa una nueva fecha para la jornada de inscripción parcial, respetando las circunstancias que atraviesan las familias y comunidades afectadas", señaló el partido.

Por el momento, el PRD no ha anunciado una nueva fecha para esta jornada de inscripción parcial.

CEN del PRD dará seguimiento a situación de comunidades afectadas

Durante la sesión ordinaria convocada, el Comité Ejecutivo Nacional tiene previsto evaluar la situación de las comunidades afectadas y dar seguimiento a las coordinaciones con las autoridades de las zonas impactadas.

La convocatoria se produce después de que el PRD suspendiera la jornada nacional de inscripción que había programado para el domingo 11 de octubre, debido a la emergencia provocada por el terremoto.

El colectivo mantiene bajo evaluación sus próximas actividades mientras continúan las labores de atención y recuperación en las regiones afectadas.