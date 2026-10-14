Alcaldía confirma reapertura de Crystal Plaza: estos trámites vuelven a estar disponibles

La Alcaldía de Panamá anunció que el Centro de Atención al Contribuyente de Crystal Plaza, ubicado en Juan Díaz, reabre sus puertas este miércoles 14 de octubre de 2026, luego de las evaluaciones estructurales realizadas tras el terremoto del viernes 9 de octubre. La sede retomará la atención al público en su horario regular.

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¿Cuál es el horario de atención en Crystal Plaza?

De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía de Panamá, la oficina municipal reanuda sus servicios bajo las siguientes condiciones:

Fecha de reapertura: miércoles 14 de octubre de 2026.

Horario: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ubicación: Crystal Plaza, corregimiento de Juan Díaz, frente al centro comercial Los Pueblos.

Servicio: atención presencial para trámites vehiculares.

La reapertura se produce después de las inspecciones estructurales efectuadas en las instalaciones a raíz del movimiento sísmico.

¿Qué trámites vehiculares se pueden realizar en Crystal Plaza?

La Alcaldía detalló que los contribuyentes podrán gestionar los siguientes servicios:

Pago del Impuesto Anual de Circulación Vehicular.

Cambio de municipio.

Trámites de fuera de circulación.

Reporte de pérdida de placa.

Cambio de lugar de entrega de placa.

Traspasos de vehículos.

Liberaciones y transferencias.

Trámites relacionados con cupos.

La institución confirmó que estos servicios estarán disponibles con la reanudación de la atención en la sede.

¿Dónde más se pueden realizar trámites de placas en Panamá?

La Alcaldía de Panamá recordó que también se encuentra habilitado el Centro de Placas del parque Francisco Arias Paredes, ubicado frente al edificio Hatillo.

Los ciudadanos cuentan así con ambas instalaciones municipales para realizar los trámites que correspondan a los servicios ofrecidos en cada sede.