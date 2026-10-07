Naturgy desarrolla nueva alternativa de respaldo para la red eléctrica de Coclé.

Naturgy avanza en la construcción del nuevo Circuito Farallón–Penonomé, una obra de infraestructura eléctrica que representa una inversión de USD 5.10 millones y que busca fortalecer la capacidad de respaldo de la red eléctrica de Coclé.
La obra incorpora más de 33 kilómetros de conductor aéreo forrado, cuatro interruptores telecontrolados, dos bancos de regulación de 833 kVA, diez cámaras subterráneas y 1.5 kilómetros de viaducto de media tensión. Asimismo, el 100% de los nuevos postes ya se encuentra instalado.
La infraestructura tendrá influencia principalmente en Farallón, Antón y Penonomé, zonas que concentran actividades residenciales, comerciales, hoteleras y turísticas.
Para Naturgy, el desarrollo de esta infraestructura representa una inversión vinculada al crecimiento de Coclé, al ampliar la capacidad de respaldo de la red y preparar su operación para atender la evolución de la demanda de la provincia.