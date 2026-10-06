Mercantil presente en Panamá Motor Show 2026

Mercantil está presente en el Panamá Motor Show 2026, el principal evento automotriz del país, que se lleva a cabo en el Panama Convention Center de Amador. Durante la feria, que abrirá al público en dos bloques, —del 2 al 4 y del 7 al 11 de octubre—, la institución presenta una propuesta integral orientada a facilitar la adquisición de vehículos con beneficios exclusivos.
En este mismo espacio, el equipo de seguros de Mercantil ofrece soluciones de protección y flexibilidad, permitiendo a los visitantes acceder a financiamiento, aprobación crediticia ágil y cobertura automotriz en un solo lugar.
La Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil destacó: “Participar en Panamá Motor Show representa una oportunidad para acercarnos a los clientes y ofrecerles soluciones que respondan a sus necesidades de movilidad. Queremos que encuentren beneficios reales, procesos ágiles y nuestro respaldo en cada etapa de su decisión de compra”.