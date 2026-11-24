A un año de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, el Órgano Judicial presenta los primeros resultados de una reforma que ha introducido cambios en los procedimientos, la gestión de los casos y la atención a los ciudadanos. Casi 29 mil casos recibidos, cerca de 8 mil resueltos y nuevos plazos procesales forman parte del balance de este primer año de implementación.

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con los tiempos de respuesta. Mientras que anteriormente un proceso civil podía extenderse entre dos y tres años, el nuevo modelo establece un plazo máximo de un año. En el caso de las apelaciones, que podían demorar hasta cuatro años, el plazo previsto es ahora de seis meses, lo que representa un cambio importante en las condiciones para la resolución de los conflictos civiles.

La oralidad es otro de los componentes centrales de la Reforma. Nueve de cada diez audiencias programadas se han celebrado y, en ocho de cada diez audiencias finales, los jueces dictaron su decisión de viva voz, permitiendo a las partes conocer directamente el resultado de su proceso.

Paralelamente, se ha avanzado en la atención de los expedientes pendientes del sistema anterior, de los cuales casi la mitad ya han sido atendidos. Esta labor forma parte de los esfuerzos para reducir la acumulación de casos y facilitar la transición hacia el nuevo modelo procesal.

La implementación de la Reforma también ha estado acompañada de un proceso de modernización de la gestión judicial. La incorporación de herramientas tecnológicas para la tramitación de expedientes, la administración de los procesos y la organización de audiencias ha permitido introducir nuevas formas de trabajo en los despachos judiciales, con el propósito de mejorar la eficiencia operativa, facilitar el seguimiento de los casos y fortalecer los servicios que se ofrecen a los usuarios.

Entre los principales hitos de este primer año se encuentran la apertura de la primera Oficina Judicial Civil y la celebración de la primera audiencia bajo el nuevo Código, así como la posterior puesta en funcionamiento de nuevas oficinas en Panamá Oeste, Coclé y San Miguelito. A ello se suma la capacitación de jueces, servidores judiciales y más de 700 profesionales del Derecho para acompañar la implementación del nuevo sistema.

En el marco de esta conmemoración, el magistrado Olmedo Arrocha destacó que “el verdadero progreso de la justicia no se mide solamente en estadísticas, sino en la confianza que inspira”, al referirse a la importancia de una transformación que busca fortalecer la relación entre la ciudadanía y la administración de justicia.

El magistrado señaló que los avances hacia una justicia civil más ágil, cercana y efectiva también contribuyen a fortalecer la seguridad jurídica, al proteger el patrimonio, los bienes y las relaciones comerciales, generar confianza entre los inversionistas y favorecer la competitividad de Panamá.

Más allá de los indicadores, la Reforma también plantea un cambio en la relación de las personas con la justicia. La oralidad permite una participación más directa de los jueces y las partes durante las audiencias, fortaleciendo la tutela judicial efectiva y promoviendo una administración de justicia más cercana y humana.

Este primer aniversario también representa un motivo de satisfacción institucional, al comprobar cómo aquella promesa de transformar la justicia civil comienza a convertirse en realidad. Los avances alcanzados reflejan la fortaleza de nuestras instituciones y su capacidad para impulsar cambios que fortalecen la administración de justicia y benefician a la ciudadanía.

Al cumplirse el primer aniversario del Código Procesal Civil, el Órgano Judicial reafirma su compromiso de continuar con la implementación, evaluación y mejora del nuevo modelo, reconociendo que la transformación de la justicia es un proceso que requiere trabajo constante y adaptación a las necesidades de los ciudadanos.

Bajo el lema “La Justicia Avanza”, este primer año marca una etapa importante en el camino hacia una justicia civil más ágil, accesible y efectiva para Panamá.

La Reforma Procesar Civil en cifras y avances