Con una participación que superó las 3,000 inscripciones de jóvenes de diferentes universidades del país, Nestlé culminó ayer la edición 2026 de Innovatón Gastronomía y Alimentos, una iniciativa que buscó impulsar el talento joven y convertir ideas relacionadas con la cocina y la industria alimentaria en proyectos sostenibles.
Esta edición marcó un importante crecimiento para el programa, que pasó de recibir 440 propuestas en su primera convocatoria, realizada en Panamá en 2020, a superar las 3,000 inscripciones este año, casi siete veces más participantes. Panamá fue el primer país de la región donde se desarrolló Innovatón, iniciativa que posteriormente se extendió a Costa Rica, Honduras y El Salvador.
Durante el proceso, el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM) seleccionó a 30 semifinalistas, 15 por cada categoría. Tras la semifinal realizada el 16 de octubre en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), seis proyectos avanzaron a la gran final, tres por categoría.
Además del capital semilla, Innovatón ofreció formación, mentorías, acompañamiento especializado y beneficios de aliados estratégicos, con el propósito de brindar herramientas a los jóvenes para convertir sus ideas en emprendimientos sostenibles.
Las propuestas fueron evaluadas bajo criterios como sostenibilidad alimentaria y reducción del desperdicio, seguridad y accesibilidad, nutrición balanceada e innovación, con el objetivo de promover soluciones que aportaran valor al sector gastronómico y alimentario.
Innovatón formó parte de Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, un programa global creado en 2013 para ampliar las oportunidades de empleabilidad y emprendimiento juvenil. Desde su llegada a Centroamérica en 2015, con Panamá como punto de partida, esta iniciativa ha beneficiado a más de 300 mil jóvenes en la región, de los cuales más de 40 mil corresponden a Panamá.
A través de programas de capacitación, pasantías, empleabilidad y emprendimiento, Nestlé ha promovido espacios para que las nuevas generaciones desarrollen sus habilidades y encuentren oportunidades para transformar sus ideas en proyectos concretos.
Con Innovatón 2026, Nestlé reafirmó su apuesta por el talento joven panameño y por el emprendimiento como una vía para generar nuevas oportunidades de desarrollo, innovación y crecimiento para el país.