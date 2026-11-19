El terremoto de magnitud 7,7 del 9 de octubre golpeó con dureza a comunidades del interior del país, donde dejó viviendas afectadas y familias damnificadas. En la capital, donde los edificios resistieron, lo que se movió por unos días fue lo que la gente buscaba en Encuentra24 . Un mes después, los datos muestran que esa reacción fue pasajera y que la búsqueda de vivienda en la ciudad volvió a su patrón habitual.

En la cuarta semana, la de fiestas patrias, la búsqueda de apartamentos en venta bajó menos que en la misma semana de 2025.

Cómo respondieron las edificaciones de la capital

El presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Tomás Correa, afirmó que las edificaciones construidas conforme al Reglamento Estructural de Panamá respondieron de manera satisfactoria ante el sismo. Ese reglamento es de cumplimiento obligatorio desde 1984 y se actualizó en 2021.

Como referencia regional. En junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela dejaron al menos 189 edificios colapsados por completo, según informó la Asamblea Nacional de ese país. En Ciudad de Panamá, con un sismo de 7,7, ninguna torre colapsó. Este contexto permite dimensionar la respuesta de las edificaciones de la ciudad de Panamá ante el evento.

Este análisis se limita a Ciudad de Panamá, donde se concentra la mayor parte de la oferta inmobiliaria del país. La situación en el interior fue distinta: allí hubo daños estructurales y personas damnificadas, y la recuperación sigue en curso.

En Ciudad de Panamá, durante la primera semana después del sismo observamos un cambio en las preferencias de búsqueda: aumentó el interés por casas y disminuyó el de apartamentos. Tres semanas después, las búsquedas de apartamentos mostraban una recuperación progresiva, acercándose nuevamente al comportamiento habitual del mercado inmobiliario en la capital. Estos datos nos permiten entender cómo reaccionó el mercado ante este evento”, explica Christian Rodríguez, Gerente General de Encuentra24.

En Encuentra24 somos conscientes de que la realidad en el interior del país fue distinta, con comunidades que sufrieron daños estructurales y numerosas familias damnificadas. Reconocemos el impacto que dejó este evento y expresamos nuestra solidaridad con todas las personas y familias afectadas.

Sobre el informe

El análisis compara, semana a semana, las personas que buscaron inmuebles en Ciudad de Panamá dentro de Encuentra24 antes y después del terremoto del 9 de octubre de 2026, por tipo de inmueble y operación.

Sobre Encuentra24. Encuentra24 es el portal de clasificados de Panamá y Centroamérica.