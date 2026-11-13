Encuentra24 rompe su récord de visitas y crece 28% en  anuncios publicados.

Encuentra24 , el portal de clasificados líder en Panamá, registró entre agosto y octubre de 2026 un mayor volumen de visitas en la vertical de Bienes Raíces , con 800 mil sesiones y 300 mil usuarios únicos por mes. En el mismo período, la cantidad de anuncios publicados creció 28%. Los resultados llegan tras el lanzamiento de una nueva versión de la plataforma.

A estas verticales se suma Vehículos , Empleos y Marketplace . En total, el portal recibe 1,8 millones de sesiones y 700 mil usuarios activos por mes, lo que lo convierte en un canal de alcance masivo para cualquier negocio que necesite llegar a compradores.

Un trimestre de récord para bienes raíces

Las 800 mil sesiones mensuales que la vertical inmobiliaria registró entre agosto y octubre marcan cómo se está moviendo la búsqueda de propiedades en Encuentra24. A eso se suma el crecimiento de 28% en anuncios publicados, un indicador de la confianza que inmobiliarias, desarrolladores, brokers y particulares depositan en el portal como canal de venta.

Para el sector ya se nota en los resultados. El aumento de 28% en los anuncios muestra que cada vez más profesionales del sector eligen Encuentra24 como su vitrina principal. Más oferta atrae a más compradores, y más compradores generan más contactos.

Encuentra24 se posiciona como un aliado clave para brokers. Cortesía

Tecnología al servicio de los resultados de negocio

“Romper nuestro récord de visitas refleja el impacto de nuestra apuesta por la innovación y la tecnología. Es el resultado de un trabajo constante de desarrollo y de la confianza que los panameños depositan en nuestra plataforma cada día”, afirmó Christian Rodríguez, gerente general de Encuentra24.

“Le dimos un gran impulso tecnológico pensando en los resultados de nuestros clientes: que una inmobiliaria, un concesionario o una empresa, reciba contactos reales y de calidad. Hoy, quien quiere comprar, alquilar o vender en Panamá, empieza en Encuentra24”, concluyó el ejecutivo.

Entre las mejoras destacan una plataforma completamente renovada, contactos más calificados, mayor seguridad, sin publicidad externa, mejor visualización de publicaciones y experiencia más rápida e intuitiva.

Un socio estratégico para las empresas panameñas

“Nuestra plataforma funciona porque genera valor para ambos lados. Quien busca encuentra mejor y más rápido gracias a nuestro motor de búsqueda que utiliza inteligencia artificial para lograr resultados más precisos y un entorno más seguro. Quien vende cuenta con herramientas eficientes para conectar con potenciales compradores y una vitrina sin distracciones de publicidad externa. Cuando compradores y vendedores ganan, el mercado entero se mueve”, comentó Rodríguez.

Con estos resultados, Encuentra24 se posiciona como un aliado clave para brokers, inmobiliarias, desarrolladores, concesionarios, empresas de reclutamiento y comercios que buscan visibilidad y ventas en el mercado panameño.

Acerca de Encuentra24

Encuentra24 es el portal de compra y venta #1 de Panamá y uno de los marketplaces más importantes de la región. Cada día, miles de personas y empresas buscan y publican propiedades, vehículos, productos y oportunidades laborales en sus secciones de Bienes Raíces, Vehículos, Empleos y Marketplace. Más información en encuentra24.com/panama.