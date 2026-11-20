Supermercados Xtra ascendió cinco posiciones en la novena edición del ranking MERCO Responsabilidad ESG: Las 100 Empresas más Responsables en Panamá 2026, al pasar del puesto 21 obtenido en 2025 al puesto 16 este año. La cadena mantuvo además, por segundo año consecutivo, el segundo lugar en el listado sectorial de Supermercados y Distribución de Alimentos, posicionándose como uno de los principales referentes de sostenibilidad y confianza en el retail panameño.

El avance responde al fortalecimiento de la estrategia ambiental, social y de gobernanza (ESG) de la compañía, al impacto de sus programas comunitarios y a la promoción de la empleabilidad, así como a su compromiso con ofrecer calidad y precios accesibles a los hogares panameños.

Supermercados Xtra ascendió en el ranking MERCO. Cortesía

“Escalar cinco posiciones hasta el puesto 16 del ranking general y consolidarnos en el segundo lugar del sector supermercados es el resultado de un trabajo constante en sostenibilidad, que seguimos fortaleciendo año a año. Este logro pertenece a nuestros colaboradores, proveedores y a las familias panameñas que nos brindan su confianza cada día”, señaló Jean-Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra.

Supermercados Xtra continúa impulsando iniciativas. Cortesía

Con presencia nacional desde Tortí hasta Puerto Armuelles a través de su red de sucursales, Supermercados Xtra continúa impulsando iniciativas enfocadas en la eficiencia operativa, el apoyo a productores locales, la inclusión laboral y el bienestar de las comunidades donde opera.