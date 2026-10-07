Buque de bandera panameña es impactado por proyectil: 12 marinos resultaron heridos

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que 12 marinos resultaron lesionados luego de que el buque “On Peace” , de bandera panameña, fuera impactado por un proyectil de origen desconocido mientras navegaba desde Bahréin hacia Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con la AMP, el incidente fue reportado el 5 de octubre de 2026, cuando la embarcación realizaba su tránsito desde el Puerto de Sitrah, en Bahréin, con destino a Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos.

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La Autoridad Marítima de Panamá informa que el pasado 5 de octubre de 2026 el buque “On Peace” de bandera panameña reportó haber sido impactado por un proyectil de origen desconocido, mientras se encontraba realizando su tránsito desde el Puerto de Sitrah, en Bahréin, con… pic.twitter.com/F4PC94jMwg — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

La autoridad marítima señaló que el buque reportó haber recibido el impacto de un proyectil cuyo origen se desconoce. Como consecuencia del incidente, 12 marinos resultaron lesionados.

Diez tripulantes fueron evacuados

De los 12 lesionados, 10 tripulantes requerían atención médica especializada en tierra, por lo que fueron evacuados de manera segura. Según informó la AMP, los marinos evacuados están recibiendo el tratamiento requerido en un centro médico.

El “On Peace” está siendo asistido y remolcado hacia el Puerto de Shinas, en el Sultanato de Omán, donde será sometido a una evaluación técnica para determinar los daños estructurales sufridos tras el impacto.

Hasta el momento, la información proporcionada por la AMP no establece el origen del proyectil ni atribuye responsabilidad por el incidente.