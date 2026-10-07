CEPANIM: ¿Qué cambio piden los jubilados para utilizar los certificados en comercios?

Organizaciones de jubilados y pensionados en Panamá solicitaron a la Asamblea Nacional avanzar con la iniciativa relacionada con los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) , que busca ampliar las posibilidades para utilizar estos documentos en la adquisición de bienes y servicios.

La iniciativa busca incentivar que comercios, empresas e instituciones acepten voluntariamente los CEPANIM a su valor nominal, permitiendo que sus beneficiarios puedan utilizarlos para adquirir determinados bienes y servicios.

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La propuesta contempla además mecanismos para que quienes reciban estos certificados puedan posteriormente utilizarlos como crédito fiscal, facilitando así su aceptación.

La incorporación de los establecimientos sería voluntaria, de acuerdo con la propuesta planteada, por lo que no debe interpretarse como una obligación vigente para todos los comercios.

Jubilados piden a la Asamblea avanzar con la propuesta

Representantes de distintas organizaciones de jubilados y pensionados acudieron al pleno de la Asamblea Nacional para solicitar a los diputados que continúen con la discusión de las iniciativas relacionadas con este sector de la población.

Entre ellas se encuentra la propuesta vinculada con los CEPANIM, cuyo objetivo es facilitar alternativas para que los beneficiarios puedan aprovechar el valor de estos certificados.

La iniciativa todavía debe continuar su trámite legislativo, por lo que los cambios propuestos no se encuentran vigentes actualmente.