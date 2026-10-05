Panamá Contenido Patrocinado -  5 de octubre de 2026 - 14:26

Hyundai marca una nueva etapa en Panamá con el lanzamiento del Nuevo Hyundai Venue

Hyundai presentó en Panamá su nueva campaña, el renovado Venue y una garantía de hasta 10 años o 200,000 kilómetros para sus clientes.

Nuevo Hyundai Venue.

Hyundai celebró el pasado 2 de octubre, en el Panamá Convention Center, en Amador, una noche especial en el marco de la inauguración del Panamá Motor Show 2026, reafirmando su compromiso con el mercado panameño y dando inicio a una nueva etapa para la marca en el país.

Durante el evento, Hyundai presentó oficialmente su nueva campaña de relanzamiento, “Nuestra mejor parte eres tú”, una plataforma de comunicación que pone a las personas en el centro de la marca y busca fortalecer la conexión de Hyundai con sus clientes, acompañándolos en los distintos momentos y caminos de sus vidas.

Como uno de los momentos principales de la noche, se realizó la presentación oficial del Nuevo Hyundai Venue, un modelo que llega al mercado panameño con una propuesta renovada que combina diseño, tecnología, desempeño y seguridad.

El Nuevo Hyundai Venue incorpora un motor 1.0 Turbo GDI de tres cilindros y ofrece opciones de transmisión manual de seis velocidades o transmisión automática, brindando alternativas que se adaptan a diferentes estilos de conducción.

En materia de seguridad, el modelo cuenta con seis bolsas de aire, sistema de frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESP), asistencia en pendiente y anclajes ISOFIX, incorporando elementos orientados a brindar mayor confianza y protección a sus ocupantes durante cada recorrido.

La presentación del Nuevo Hyundai Venue se suma a otro importante anuncio para los clientes de Hyundai en Panamá: la marca ahora ofrece 10 años de garantía o 200,000 kilómetros, lo que ocurra primero, fortaleciendo así el respaldo y la tranquilidad que acompañan la experiencia de adquirir un vehículo Hyundai.

Con estos anuncios, Hyundai inicia una nueva etapa en Panamá, renovando no solo su propuesta de vehículos, sino también la forma en que se relaciona con sus clientes y reafirmando que, detrás de cada innovación, cada recorrido y cada historia, las personas continúan siendo el centro de la marca.

Hyundai. Nuestra mejor parte eres tú.

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