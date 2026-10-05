Hyundai marca una nueva etapa en Panamá con el lanzamiento del Nuevo Hyundai Venue

Hyundai celebró el pasado 2 de octubre, en el Panamá Convention Center, en Amador, una noche especial en el marco de la inauguración del Panamá Motor Show 2026, reafirmando su compromiso con el mercado panameño y dando inicio a una nueva etapa para la marca en el país.
Como uno de los momentos principales de la noche, se realizó la presentación oficial del Nuevo Hyundai Venue, un modelo que llega al mercado panameño con una propuesta renovada que combina diseño, tecnología, desempeño y seguridad.
El Nuevo Hyundai Venue incorpora un motor 1.0 Turbo GDI de tres cilindros y ofrece opciones de transmisión manual de seis velocidades o transmisión automática, brindando alternativas que se adaptan a diferentes estilos de conducción.
En materia de seguridad, el modelo cuenta con seis bolsas de aire, sistema de frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESP), asistencia en pendiente y anclajes ISOFIX, incorporando elementos orientados a brindar mayor confianza y protección a sus ocupantes durante cada recorrido.
La presentación del Nuevo Hyundai Venue se suma a otro importante anuncio para los clientes de Hyundai en Panamá: la marca ahora ofrece 10 años de garantía o 200,000 kilómetros, lo que ocurra primero, fortaleciendo así el respaldo y la tranquilidad que acompañan la experiencia de adquirir un vehículo Hyundai.
Con estos anuncios, Hyundai inicia una nueva etapa en Panamá, renovando no solo su propuesta de vehículos, sino también la forma en que se relaciona con sus clientes y reafirmando que, detrás de cada innovación, cada recorrido y cada historia, las personas continúan siendo el centro de la marca.
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