Coclé Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 17:53

Coclé: Buscan a Alicia Esther Muñoz, joven de 21 años desaparecida en Penonomé

La Fiscalía Regional de Coclé investiga la desaparición de Alicia Esther Muñoz, vista por última vez el 3 de octubre cuando salió hacia Las Mendozas, Penonomé.

Buscan a Alicia Esther Muñoz

Buscan a Alicia Esther Muñoz, joven desaparecida en Coclé.

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación para dar con el paradero de Alicia Esther Muñoz, de 21 años, quien fue vista por última vez la mañana del sábado 3 de octubre de 2026, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, Muñoz salió de su residencia aproximadamente a las 6:40 a.m. con dirección al sector de Las Mendozas, donde asistiría a su formación de catequesis. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

¿Cómo identificar a Alicia Esther Muñoz?

Según la información proporcionada por la Fiscalía, al momento de su desaparición vestía suéter blanco, pantalón jeans negro y sandalias abiertas negras, además de portar un bolso blanco con agarraderos rojos.

Alicia es descrita como una joven de tez trigueña, contextura delgada, aproximadamente 1.50 metros de estatura, cabello liso castaño a la altura de los hombros y ojos oscuros. Como característica distintiva, presenta una mancha en el ojo derecho. No tiene tatuajes ni cicatrices visibles.

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé solicitó a cualquier persona que tenga información que permita ubicarla comunicarse de manera confidencial a los teléfonos 991-3500 y 991-3514, o acudir a la sede de la Policía Nacional más cercana.

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