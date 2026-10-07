Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 17:30

Becas para panameños en Perú: cinco estudiantes podrán cursar carreras universitarias

Jóvenes panameños serán beneficiados inicialmente con becas para cursar estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú.

Becas para panameños en Perú.

Becas para panameños en Perú.

Cancillería
Ana Canto
Por Ana Canto

Cinco estudiantes panameños de escasos recursos económicos podrán acceder a estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Perú, mediante un nuevo Programa Internacional de Becas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

La iniciativa surge de un Memorándum de Entendimiento suscrito en Lima entre la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia, de Perú, y la Fundación Benéfica Louis y Marthe Deveaux, de Panamá.

¿Qué carreras podrán estudiar los beneficiarios de las becas?

El programa estará orientado prioritariamente a carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), además de otras disciplinas vinculadas con el desarrollo económico y social de Panamá.

En esta primera etapa piloto serán seleccionados cinco estudiantes panameños, mientras que se contempla ampliar posteriormente el alcance del programa para beneficiar a más jóvenes.

Según la Cancillería, la iniciativa fue gestionada por el embajador de Panamá en Perú, Dante Pescetto, en coordinación con la presidenta de la Fundación Benéfica Louis y Marthe Deveaux, Idis Suárez de Castillero. Por la parte peruana participaron la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, y el director del Instituto Raúl Porras Barrenechea, Luis Mendívil Canales.

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