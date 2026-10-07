Tarjetas PUNCH del IFARHU: Caja de Ahorros instalará puntos de pago en comarcas indígenas

La Caja de Ahorros instalará puntos de pago en comercios de las comarcas y comunidades indígenas para facilitar el uso de las tarjetas PUNCH destinadas a la entrega de beneficios a estudiantes por medios electrónicos. El proceso comenzará esta semana en Kankintú y posteriormente se extenderá a otras comunidades.

La medida fue acordada durante una reunión realizada en la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Gertrudis Rodríguez, con la participación del director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, y representantes de varias instituciones.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde podrán utilizar las tarjetas PUNCH?

Durante el encuentro, representantes de las comunidades indígenas señalaron que no se oponen a la modernización ni a la utilización de medios electrónicos para entregar los beneficios. Sin embargo, solicitaron garantizar la existencia de comercios cercanos donde los estudiantes puedan utilizar las tarjetas.

Entre los productos que podrían adquirir se mencionaron:

Útiles escolares

Alimentos

Medicamentos

Artículos de aseo

Otros productos de primera necesidad

Como resultado de la reunión, la Caja de Ahorros se trasladará esta semana a distintos establecimientos para instalar los puntos de pago. El proceso comenzará en Kankintú y posteriormente se extenderá al resto de las comarcas y comunidades indígenas.

En la reunión también participaron representantes del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Ampyme, Acodeco y Caja de Ahorros, así como las gobernadoras de las comarcas Guna Yala, Emberá y Ngäbe.

La iniciativa busca que los estudiantes que reciben sus beneficios mediante las tarjetas PUNCH puedan utilizarlos en establecimientos ubicados en sus propias comunidades.