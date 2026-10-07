Canal de Panamá inicia temporada de cruceros 2026-2027 con más de 220 tránsitos programados

El Carnival Miracle inauguró este miércoles 7 de octubre la temporada de cruceros 2026-2027 del Canal de Panamá , periodo para el que están programados más de 220 tránsitos por la vía interoceánica.

Albano Aguilar, especialista en Análisis de Mercado y Pronósticos de la Oficina de Asuntos Corporativos del Canal, explicó que se proyecta un comportamiento favorable de este segmento durante el año fiscal 2027, impulsado por el crecimiento de la demanda mundial de pasajeros y las perspectivas de las principales líneas de cruceros.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Cinco cruceros transitarán por primera vez el Canal de Panamá

Para 2027, se estima que la demanda mundial de pasajeros de cruceros crecerá 5.0%, mientras que la flota global sumará 16 embarcaciones para alcanzar un total de 490 buques.

Durante esta temporada, navieras como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises mantendrán itinerarios que incluyen tránsitos completos y parciales por el Canal de Panamá.

Además, cinco cruceros realizarán por primera vez un tránsito por la vía interoceánica: L’Austral, Le Lapérouse, Seven Seas Prestige, Spirit of Adventure y Explora III.

También se prevé la llegada de embarcaciones de menor tamaño, entre ellas Le Bellot, Star Legend, National Geographic Quest y Wind Star.

Canal espera 39 tránsitos de cruceros neopanamax

Para el periodo se anticipan 39 tránsitos de buques tipo neopanamax. Entre ellos figuran tres embarcaciones de gran dimensión, con 177,882 toneladas: Star Princess, Norwegian Bliss y Norwegian Joy.

Con el tránsito del Carnival Miracle este 7 de octubre comienza así una temporada que contempla más de 220 movimientos de cruceros por el Canal de Panamá durante el periodo 2026-2027.