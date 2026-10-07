CSS adjudica 112 plazas para internado médico que iniciará en diciembre de 2026

La Caja de Seguro Social ( CSS ) adjudicó 112 plazas de internado médico durante un segundo acto de Viva Voz, como parte del proceso de formación de nuevos profesionales de la medicina que realizarán su práctica en instalaciones de salud de diferentes regiones de Panamá.

El Dr. Paulino Vigil explicó que los internos cumplen una doble función: completar su formación académica para obtener la idoneidad como médicos y brindar apoyo asistencial bajo la supervisión y acompañamiento de médicos generales, especialistas y residentes.

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¿Dónde realizarán el internado médico?

El internado médico comenzará el 1 de diciembre de 2026. Durante el primer año, los médicos serán distribuidos en las siguientes instalaciones:

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid

Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero

Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos

Hospital Regional Dr. Rafael Hernández L.

Para el segundo año, los internos serán asignados a diferentes regiones del país, entre ellas Bocas del Toro, Chiriquí (David y Puerto Armuelles), Coclé, Veraguas, Herrera, Colón y Panamá Este.

Según la CSS, la distribución de las plazas busca ampliar los escenarios disponibles para la formación médica y acercar el recurso humano de salud a diferentes zonas del territorio nacional.

El proceso de adjudicación estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, integrada por representantes del Ministerio de Salud (Minsa), la CSS, el Colegio de Médicos de Panamá, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos.