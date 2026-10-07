XCOM LATAM reúne en Panamá a más de 400 profesionales y 62 medios de comunicación.

XCOM LATAM 2026 culminó con un éxito rotundo tras reunir a más de 400 profesionales y 62 medios de televisión, radio, periódicos, revistas y digitales. El encuentro, celebrado el 1 de octubre en el Panamá Convention Center, abordó los cambios tecnológicos que están transformando la producción y distribución de contenidos y facilitó el intercambio entre quienes lideran medios, gestionan marcas, y toman decisiones de negocio.

La participación de ejecutivos de Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Francia, México, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá dio al encuentro una dimensión internacional. Ese intercambio reforzó el papel del país anfitrión como punto de conexión para conversaciones sobre la economía de las industrias creativas y la colaboración entre distintos mercados.

“El éxito de XCOM LATAM en Panamá demuestra que la colaboración internacional es fundamental para la evolución de nuestro sector. Reunimos en un mismo espacio a representantes de medios nacionales e internacionales y de agencias de otros mercados”, expresó Michelle Domínguez, CEO y creadora de XCOM LATAM.

XCOM LATAM 2026 culminó con un éxito rotundo. cortesía

El encuentro facilitó conversaciones entre quienes producen contenidos, gestionan marcas y toman decisiones comerciales. Para las empresas, ese intercambio abrió una vía para acercar proyectos a los medios y explorar alianzas. Para los profesionales, permitió contrastar sus estrategias con la experiencia de referentes que han construido carreras y negocios en mercados exigentes.

“El acceso que ofrece XCOM LATAM cobra valor cuando se convierte en conversaciones pertinentes, propuestas concretas y seguimiento después del encuentro. Somos una plataforma que conecta a medios y marcas para desarrollar relaciones sólidas”, sostuvo Domínguez.

Patricia Janiot abordó el impacto y el legado de la comunicación, destacando la responsabilidad de convertir la influencia en aportes a la sociedad. Lina Cáceres explicó el valor de las comunidades para construir relevancia y oportunidades de negocio en tiempos de inteligencia artificial. Ambas intervenciones pusieron el foco en la profundidad de la relación con las audiencias.

Ronald Day compartió una visión de liderazgo basada en el enfoque y las decisiones necesarias para avanzar al siguiente nivel. Luz María Doria invitó a actuar frente al miedo que posterga ideas y proyectos. Janine Sikaffy mostró cómo reconocer el diferencial humano que permite aportar valor propio en un mercado donde muchas capacidades técnicas son cada vez más accesibles.

Tania Hyman trabajó la coherencia entre el valor profesional y la percepción que se proyecta. Juan Alberto Álvarez destacó la interpretación de señales para anticipar riesgos y oportunidades, mientras Michael Caballero abordó la preparación y el criterio necesarios para gestionar una crisis con atención a las personas afectadas.

El panel internacional de Economía de Medios, moderado por Diana Jallon, contó con Julián Giraldo, de RCN Internacional; Alexandra Ciniglio, de TVN Media; Rafael Mora Saravia, de Revista Summa; y Lorena Sánchez, de Corporación Medcom. La conversación examinó la distribución de contenidos entre distintas plataformas, los modelos de monetización y las posibilidades de colaboración, con la credibilidad como activo para sostener la competitividad de los medios.

Transformación de los medios y oportunidades de colaboración empresarial. Cortesía

La jornada abrió con la participación de los Niños y Niñas Cantores de San Miguelito, destacando el talento panameño. La inclusión también formó parte de la planificación mediante una Dirección de Inclusión y Accesibilidad y la asesoría especializada de Let’s Meet by Meetings Panamá, para ampliar la participación en los espacios de comunicación y negocios.

Tras los resultados de esta edición, XCOM LATAM confirmó su próximo encuentro para el 1 de octubre de 2027 en Panamá. La organización invita a empresas, medios y aliados a reservar la fecha e incorporar desde ahora su participación en los presupuestos de comunicación, formación de equipos y desarrollo comercial, con objetivos concretos de aprendizaje y relacionamiento para el próximo año.

Sobre XCOM LATAM

Es la plataforma regional de influencia, comunicación y negocios, que reúne a los periodistas, marketeros, empresarios y líderes de información más influyentes de América Latina para compartir conocimientos, experiencias y tendencias que están definiendo el futuro de los negocios. Para más información pueden ingresar a www.xcomlatam.com