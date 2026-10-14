BDA habilita pagos de préstamos mediante cuenta del Banco Nacional

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) informó que sus clientes pueden continuar realizando los pagos de sus préstamos mediante una cuenta corriente de la institución en el Banco Nacional de Panamá, mientras su Casa Matriz espera los resultados de una inspección técnica efectuada por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) tras el terremoto del 9 de octubre.

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¿Cómo pagar los préstamos del BDA durante la emergencia?

La institución comunicó que los clientes pueden realizar sus pagos a nivel nacional utilizando la siguiente información bancaria:

Banco: Banco Nacional de Panamá (BANCONAL).

Titular de la cuenta: Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).

Tipo de cuenta: corriente.

Número de cuenta: 10000009702.

El BDA reiteró esta alternativa de pago mientras se encuentra a la espera del informe técnico correspondiente a la inspección realizada en su Casa Matriz.

BDA espera informe de la UTP sobre su Casa Matriz

Según el comunicado institucional, la Universidad Tecnológica de Panamá realizó una inspección en las instalaciones de la sede central del BDA después del movimiento sísmico.

La entidad indicó que permanece a la espera del informe técnico, sin precisar en el comunicado una fecha para la conclusión de la evaluación.

Tampoco detalló el alcance de posibles afectaciones en el edificio.

BDA brinda apoyo a productores y centros de acopio

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Banco de Desarrollo Agropecuario se sumó a las labores de apoyo logístico en los centros de acopio del Despacho de la Primera Dama, ubicados en el Parque Omar, con personal de su Casa Matriz.

Asimismo, sus equipos regionales colaboran con las juntas técnicas de las provincias centrales, Veraguas y Chiriquí para respaldar la asistencia destinada a las comunidades afectadas.

La institución señaló que mantiene el acompañamiento a los productores agropecuarios perjudicados por el terremoto y reiteró su compromiso de ofrecer financiamientos en condiciones favorables a micro y pequeños productores para fortalecer sus actividades productivas.