Cable & Wireless Panamá (Más Móvil) anuncia transición en su liderazgo

Guillermo Ponce ha sido designado Presidente Ejecutivo y Gerente General interino de Cable & Wireless Panamá S.A., en reemplazo de Rocío Lorenzo, quien dejará la compañía para asumir como Presidenta Ejecutiva de Telenet, empresa de Liberty Global en Bélgica. Lorenzo continuará vinculada a Cable & Wireless Panamá como Directora de su Junta Directiva.

Ponce es actualmente Director de la Junta Directiva de Cable & Wireless Panamá S.A. y cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en crecimiento comercial, mejora de procesos y gestión de costos. Asimismo, posee un profundo conocimiento del mercado panameño y de las operaciones de la compañía, en la que ha desempeñado diversas responsabilidades durante los últimos años.

Balan Nair, Presidente Ejecutivo y CEO de Liberty Latin America, subsidiaria de Cable & Wireless Panamá S.A., señaló: “Rocío ha dejado una huella significativa y duradera en nuestro negocio, y quiero agradecerle por su dedicación, compromiso y sus numerosas contribuciones a Liberty Latin America. También ha construido un equipo sólido y establecido bases firmes en Panamá, sobre las cuales Guillermo continuará avanzando. Tengo plena confianza en el liderazgo y la experiencia de Guillermo, así como en su capacidad para mantener el impulso que hemos logrado, continuar ejecutando nuestra estrategia y generar valor sostenible a largo plazo para nuestros clientes, colaboradores y accionistas”.

Al referirse a su designación, Ponce comentó: “Me entusiasma asumir esta responsabilidad y continuar construyendo sobre las sólidas bases y los avances alcanzados por Rocío y el equipo de liderazgo de Cable & Wireless Panamá (Más Móvil). Tenemos una estrategia clara y grandes oportunidades por delante. Mi prioridad será mantener este impulso, trabajar estrechamente con nuestros equipos y continuar ejecutando nuestra estrategia con disciplina. Sobre todo, seguiremos trabajando cada día, junto con nuestros accionistas, para ofrecer servicios confiables, las mejores experiencias y el valor que nuestros clientes y las comunidades de Panamá esperan de nosotros”.

Rocío Lorenzo dejará la Empresa Cable & Wireless Panamá. cortesía

“Ha sido un enorme privilegio liderar esta compañía y trabajar junto a personas tan talentosas y comprometidas”, expresó Lorenzo. “Me siento profundamente orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos y muy agradecida por las relaciones que hemos construido a lo largo de este camino, no solo dentro de nuestra compañía, sino también con nuestro accionista, el Gobierno de Panamá, nuestro sindicato, nuestros clientes, los medios de comunicación y las numerosas comunidades a las que tenemos el privilegio de servir. Juntos hemos fortalecido una empresa que desempeña un papel fundamental en conectar a Panamá y contribuir al desarrollo del país. Son precisamente estas personas, alianzas y relaciones las que más extrañaré. Dejo Cable & Wireless Panamá (Más Móvil) con una gran confianza en el futuro de la compañía y con la certeza de que queda en excelentes manos, mientras el equipo continúa construyendo sobre los avances alcanzados, fortaleciendo estas importantes relaciones y aprovechando las oportunidades que tenemos por delante”.