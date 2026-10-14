Terremoto en Panamá: Inicia la demolición de viviendas colapsadas en Coclé para dar paso a su reconstrucción

Tras el devastador sismo de magnitud 7.5 que afectó a Panamá, el Gobierno Nacional dio inicio formal al proceso de demolición y limpieza de terrenos en las comunidades golpeadas de la provincia de Coclé. La medida busca remover los escombros de las viviendas declaradas como pérdidatotal para preparar las parcelas e iniciar la etapa de reconstrucción de forma inmediata.

Durante un recorrido de inspección por las áreas más impactadas, el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) evaluó de primera mano los daños estructurales y conversó con las familias damnificadas para coordinar la asistencia habitacional.

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Reconstrucción en la misma propiedad y respaldo financiero del MEF

El titular del MIVIOT confirmó que la respuesta habitacional no implicará reubicaciones forzosas fuera de sus comunidades, garantizando la tranquilidad de los propietarios afectados:

Mismo terreno: Cada una de las casas destruidas por el movimiento telúrico será reconstruida en la misma parcela de propiedad de la familia damnificada.

Cobertura total: Las labores de construcción abarcarán de manera individual a cada vivienda que haya sufrido colapso o daños irreparables tras el terremoto.

Sismo en Panamá | En la provincia de Coclé ha iniciado el proceso de demolición de casas que quedaron destruidas tras el sismo de 7.5, para preparar los terrenos para comenzar la reconstrucción. pic.twitter.com/dww2wVwiMx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

Partida especial de emergencia: Las obras se ejecutarán mediante una partida presupuestaria extraordinaria aprobada para la contingencia nacional, la cual es administrada y fiscalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) .

Transparencia en el gasto: Todos y cada uno de los fondos utilizados dentro de este plan de reconstrucción serán registrados detalladamente bajo la partida de emergencia para garantizar la rendición de cuentas.

Impacto en el tránsito local y logística de maquinaria en Coclé

La movilización de equipo pesado y cuadrillas de trabajo mantendrá un ritmo intenso en las carreteras internas de la provincia de Coclé durante los próximos días: