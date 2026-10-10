Naturgy Panamá restablece la electricidad al 97% de los clientes tras sismo

Naturgy Panamá informa a nuestros clientes que, tras el fuerte sismo registrado en Panamá, mantenemos desplegadas más de 190 brigadas con más de 400 trabajadores para atender los daños en la red eléctrica y restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Hasta el momento, se ha logrado restablecer el suministro eléctrico al 97% de los clientes cuyo servicio se vio interrumpido a consecuencia del sismo. No obstante, aún se mantienen afectaciones en varias comunidades del país, donde nuestros equipos continúan realizando labores para recuperar el servicio.

Trabajos de Naturgy Panamá.

Actualmente, los trabajos se concentran principalmente en los siguientes sectores:

Veraguas: Mariato, Canto del Llano, San Martín de Porres, Soná y Atalaya

Coclé: Río Hato y Antón

Panamá Oeste: El Higo, San Carlos y Guadalupe

Los Santos: Santa Ana, Tonosí, Flores y Pedasí

Chiriquí: David Este, Las Lomas, Divalá y Los Algarrobos

Trabajos de Naturgy en Chiriquí. Cortesía

Nuestros equipos continúan atendiendo los reportes de daños recibidos y trabajando para restablecer el servicio eléctrico en la medida en que las condiciones de seguridad lo permitan. En algunas zonas, las labores se han visto dificultadas por problemas de acceso derivados de los daños ocasionados por el sismo, lo que ha condicionado el desplazamiento de brigadas hacia determinados puntos.

Como medida de prevención, recomendamos a la ciudadanía que, en caso de identificar cables eléctricos caídos o tendidos en el suelo, se mantenga alejada, evite cualquier contacto con estos y reporte de inmediato la situación a través de nuestros canales de atención.

Para reportar daños o afectaciones en el suministro eléctrico, pueden comunicarse a nuestra línea telefónica 800-8346.