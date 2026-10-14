Helicópteros de ayuda humanitaria: Gabinete aprueba adendas de mantenimiento

El Consejo de Gabinete aprobó dos adendas a contratos de mantenimiento de helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), tras la ayuda humanitaria por el terremoto ocurrido el pasado viernes 9 de octubre de 2026, por un monto conjunto de B/. 4,892,376.18.

La primera, correspondiente a la Resolución N.° 123-26, autoriza una adenda por B/. 1,085,125.89 para atender hallazgos técnicos detectados durante el mantenimiento de los helicópteros AW139M, con matrículas AN-145 y AN-146. Las reparaciones fueron consideradas necesarias para garantizar la seguridad operacional de las aeronaves.

Mientras, la Resolución N.° 124-26 aprueba una segunda adenda al contrato entre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la empresa Panamá Heliports Designer, por B/. 3,807,250.29, incluido el ITBMS. La modificación amplía la vigencia del contrato en 886 días calendario, para un total de 1,226 días.

¿Para qué se utilizan los helicópteros?

Las aeronaves se emplean en operaciones de seguridad, transporte de pasajeros y carga, evacuaciones aeromédicas, apoyo logístico y extinción de incendios forestales. También participan en acciones contra el narcotráfico y delitos conexos.

Con estas adendas, se busca garantizar el mantenimiento y la disponibilidad operativa de los helicópteros para cumplir las misiones asignadas.