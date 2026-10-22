Casa de Materiales Costa Verde: una nueva forma de vivir cada proyecto

Los proyectos comienzan con una idea, pero cobran vida cuando encuentran las soluciones adecuadas. Desde 1994, Casa de Materiales ha acompañado a quienes construyen, remodelan y transforman sus espacios. Hoy inicia una nueva etapa con su presencia en Costa Verde, acercando su experiencia a Panamá Oeste.

Su propuesta va más allá de ofrecer materiales para la construcción y el hogar. Busca crear una experiencia en la que la variedad, las marcas reconocidas, la tecnología y la asesoría profesional se integren para ayudar a cada cliente a tomar decisiones con mayor confianza.

Desde la elección de los acabados hasta el equipamiento de cocinas y baños, cada elemento forma parte de una visión integral del diseño y la funcionalidad. La idea es que los clientes encuentren inspiración, descubran nuevas posibilidades y visualicen cómo convertir sus ideas en espacios reales.

Una evolución que se acerca a Panamá Oeste

La llegada a Costa Verde representa un paso en la evolución de Casa de Materiales y una oportunidad para acercar su propuesta a una comunidad que continúa construyendo y transformando sus hogares.

Con una visión centrada en el diseño, la experiencia y el acompañamiento profesional, la marca apuesta por una relación más cercana con sus clientes, ofreciendo alternativas para distintas necesidades y etapas de cada proyecto.

Porque transformar un espacio no consiste únicamente en elegir materiales, sino en imaginar cómo queremos vivirlo.