Más allá del diseño: cómo la tecnología plegable ofrece una oficina móvil para una productividad sin límites

En un entorno empresarial donde la toma de decisiones no espera a estar frente a un escritorio, la tecnología móvil necesita dar un paso al frente. Pensando en esa rutina donde cada minuto cuenta, Samsung coloca en manos de usuarios una poderosa herramienta, suerte de oficina móvil, el nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra . Es un dispositivo que va mucho más allá de la tendencia plegable para posicionarse como una auténtica herramienta de trabajo estratégico.

El Galaxy Z Fold8 Ultra no es simplemente un smartphone más en el portafolio de alta gama, es la respuesta directa a la agenda de ejecutivos, directores y profesionales que requieren resolver tareas complejas sin depender de una laptop a cada instante. Su arquitectura combina portabilidad, potencia y un formato transformador para ejecutar decisiones operativas clave desde cualquier lugar.

Multitarea fluida en pantalla de 8 pulgadas

Uno de sus pilares fundamentales radica en la experiencia visual y de trabajo en su pantalla principal extendida de 8 pulgadas. Al desplegarse, el equipo ofrece un área de trabajo más cercana a la experiencia de una tableta, con una resolución de 2504 x 2256 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. En lugar de alternar torpemente entre pestañas en una pantalla convencional, el dispositivo habilita una multitarea real -con la función Multi Window- que permite mantener hasta tres aplicaciones abiertas de forma simultánea de manera cómoda.

El Galaxy Z Fold8 Ultra no es simplemente un smartphone más en el portafolio de alta gama. Cortesía

Un caso práctico de negocio ilustra su valor diario: mientras un ejecutivo atiende una videollamada de junta directiva en una sección del panel, en la otra revisa los números de una hoja de cálculo en Excel y, en paralelo, contesta un correo electrónico urgente para autorizar una transacción sin perder la continuidad de la reunión ni sacrificar claridad. Esta posibilidad resulta especialmente útil durante desplazamientos, reuniones fuera de la oficina o momentos en los que se necesita tomar una decisión con información disponible en distintos formatos. La pantalla extendida no es solo más grande: permite visualizar mejor el contexto de una tarea y reducir pasos innecesarios.

Firma de documentos en movimiento y máxima protección

Gestionar contratos y aprobar solicitudes corporativas fuera de la oficina solía exigir la apertura de una laptop. Con el Galaxy Z Fold8 Ultra, la edición y firma de documentos corporativos en movimiento se vuelve un proceso natural e inmediato, aprovechando la amplitud del display plegable para revisar anexos y plasmar la firma digital al instante. Con el nuevo plegable de la marca, el ejecutivo puede abrir el archivo en la pantalla amplia, analizarlo con mayor comodidad, realizar observaciones y completar el proceso de edición y firma desde el propio dispositivo, según las aplicaciones compatibles que utilice.

Esta agilidad operativa se complementa de forma nativa con la plataforma de seguridad Samsung Knox, brindando cifrado de grado de defensa para proteger la información confidencial, las bases de datos y la propiedad intelectual de la empresa contra cualquier vulnerabilidad digital, incluso mientras se trabaja conectado en movimiento. Para un usuario que maneja acuerdos, presupuestos o información de clientes, la seguridad no es un elemento secundario, forma parte de la productividad cotidiana.

Este equipo puede convertirse en el centro neurálgico de la jornada profesional. Cortesía

Alto rendimiento para dejar la laptop en casa

Para respaldar la visión de que este equipo puede convertirse en el centro neurálgico de la jornada profesional, el dispositivo integra una batería de 5.000 mAh optimizada con carga rápida de 45 W y el potente procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5 para Galaxy. Estas tecnologías aseguran una autonomía prolongada durante jornadas intensas de trabajo y una velocidad de procesamiento ultrarrápida, eliminando el desgaste de llevar consigo el peso extra de una laptop durante desplazamientos corporativos o viajes de negocios.

A estas herramientas se suman Samsung DeX, que permite conectar el teléfono a una experiencia de escritorio compatible, y las funciones de inteligencia artificial integradas en la experiencia Galaxy. Entre ellas, Gemini Notebook puede reunir notas, imágenes, grabaciones, archivos y documentos para organizar materiales de trabajo, mientras que Now Nudge puede sugerir pasos siguientes y facilitar el paso de una conversación a una acción en aplicaciones compatibles.

A estas herramientas se suman Samsung DeX, que permite conectar el teléfono a una experiencia de escritorio. Cortesía

Con este lanzamiento, la serie Ultra otorga su máxima potencia al formato plegable, y consolida al Galaxy Z Fold8 Ultra como el aliado definitivo para transformar la movilidad ejecutiva en Panamá. Mas información en https://www.samsung.com/latin/microsite/panama/.