Microserfin y Grupo Melo se unen para impulsar el desarrollo productivo del sector agropecuario

Microserfin y Grupo Melo, a través de sus almacenes agropecuarios Melo y Cía., firmaron una alianza que busca facilitar el acceso al financiamiento de emprendedores panameños que necesitan invertir en sus negocios y fortalecer sus actividades productivas.

Así, tanto los emprendedores agropecuarios que visiten alguna de las 62 tiendas de Melo y Cía. nivel nacional, así como clientes actuales de Microserfin, podrán acceder a opciones de financiamiento con Microserfin para la compra de insumos, herramientas, maquinaria, equipos y otros productos destinados al desarro lo de sus actividades productivas, de acuerdo con los criterios de evaluación y aprobación crediticia de la entidad.

“En Microserfin trabajamos para que los emprendedores encuentren en el financiamiento una herramienta para impulsar sus negocios. El sector agropecuario representa más del 31% de los microempresarios que atendemos, por lo que acercar soluciones financieras a esta actividad es fundamental para impulsar el desarro lo productivo. Esta alianza con Grupo Melo nos permite ampliar las alternativas para que los productores accedan a los recursos que necesitan para sus negocios y generen oportunidades para sus familias”, destacó Edison Mejía Ardila, gerente general de Microserfin. “En Microserfin trabajamos para que los emprendedores encuentren en el financiamiento una herramienta para impulsar sus negocios. El sector agropecuario representa más del 31% de los microempresarios que atendemos, por lo que acercar soluciones financieras a esta actividad es fundamental para impulsar el desarro lo productivo. Esta alianza con Grupo Melo nos permite ampliar las alternativas para que los productores accedan a los recursos que necesitan para sus negocios y generen oportunidades para sus familias”, destacó Edison Mejía Ardila, gerente general de Microserfin.

Por su parte, Yoel Martin, representante de Grupo Melo, señaló que el acceso a recursos para invertir continúa siendo un desafío para muchos productores agropecuarios. “Esta alianza con Microserfin nos permite sumar esfuerzos para acercarles alternativas que faciliten la adquisición de los productos que necesitan para continuar con sus actividades”.

El sector agropecuario es clave para la economía y el sustento de miles de familias en Panamá, sin embargo, sus productores enfrentan desafíos que pueden afectar sus operaciones y planes de inversión. En este contexto, contar con el financiamiento que ofrecen entidades como Microserfin puede contribuir a que los pequeños negocios atiendan sus necesidades y den continuidad a sus actividades productivas.

Con esta alianza, Microserfin y Grupo Melo suman esfuerzos para acercar opciones de financiamiento a los emprendedores del sector agropecuario, contribuyendo al fortalecimiento de sus negocios y a la generación de oportunidades para sus familias.