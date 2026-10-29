GRUPO SUCASA obtiene por primera vez la certificación Best Place to Live® por la satisfacción de sus clientes

GRUPO SUCASA es la primera empresa inmobiliaria de la Ciudad de Panamá en obtener la certificación Best Place to Live® , un reconocimiento que distingue a las desarrolladoras residenciales que alcanzan los estándares de satisfacción definidos a partir de la evaluación directa de sus propios clientes.

La certificación analiza la experiencia completa del comprador de vivienda: la gestión comercial, el proceso de entrega, la postventa, la vivienda, el desarrollo y las amenidades . De esta forma, recoge de primera mano la percepción de quienes ya vivieron el proceso de comprar y recibir una propiedad.

Un estándar compartido por desarrolladoras de Latinoamérica

Best Place to Live® es la plataforma de medición de la satisfacción de clientes residenciales y de certificación de calidad inmobiliaria más relevante de la región.

En Latinoamérica, 90 desarrolladoras inmobiliarias cuentan actualmente con la certificación Best Place to Live®, en mercados como Perú, Chile, México, Colombia, Ecuador, Panamá y Guatemala. Juntas forman un ecosistema regional que busca elevar los estándares de experiencia y satisfacción en la industria inmobiliaria residencial.

Escuchar al cliente para seguir mejorando

Para GRUPO SUCASA, formar parte de este proceso significa contar con un canal sistemático para escuchar a sus clientes y utilizar esa información para identificar oportunidades de mejora en sus productos, servicios y procesos.

Con esta certificación, GRUPO SUCASA refuerza su posicionamiento en el sector inmobiliario panameño y reafirma su compromiso de incorporar la experiencia y la opinión de sus clientes en su proceso de mejora continua.

Un reconocimiento de todos

La certificación fue entregada el jueves 22 de octubre en una ceremonia realizada en el Salón Las Américas del hotel Radisson Canal Panamá, junto al personal de GRUPO SUCASA. Tomás Cartagena, en representación de Best Place to Live®, hizo entrega del reconocimiento a Diego Quijano, vicepresidente de GRUPO SUCASA.

El encuentro celebró este logro como el resultado del trabajo de todos los equipos de la empresa, que desde cada una de sus áreas contribuyen a la experiencia que viven los clientes.

Acerca de GRUPO SUCASA

GRUPO SUCASA inició operaciones en 1967 con el propósito de construir hogares para las familias panameñas, una misión que mantiene hasta hoy.

Con más de medio siglo de trayectoria, suma más de 50 proyectos inmobiliarios terminados y más de 38,000 casas y apartamentos construidos en Panamá. Actualmente desarrolla proyectos en Panamá Centro, Este, Oeste y Norte, La Chorrera y Antón, guiada por sus valores de compromiso, responsabilidad y confianza.