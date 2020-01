¿Qué hacer frente a un caso de atragantamiento en bebés y niños?

Marilyn Cejas • 28 Ene 2020 - 12:36 PM

Hay un tema súper importante pero que pocas veces agregamos a la lista de talleres que en algún momento tomamos cuando quedamos embarazadas, pero que nos puede servir para salvarle la vida a nuestro (a) propio (a) hijo (a). Me refiero al atragantamiento en niños, si contamos con las herramientas de cómo actuar frente a este tipo de emergencia, evitaremos tragedias.

Todos los padres debemos contar con un curso de primeros auxilios y en primera instancia, conocer la maniobra de Heimlich, clave para salvar la vida de quienes de atragantan y son mayores de un año. En estos casos conviene actuar con rapidez y con calma. Aquí les diré, a través de este video explícito, cómo actuar en caso de atragantamiento en niños de 1 a 8 años de edad:

Sin embargo, cuando es un bebé de 0 a 1 año, el método para ayudarlo a que el objeto de la vía aérea con el que se atragantó salga, sería este:

La aspiración de un objeto o alimento a través de la vía respiratoria en un niño es una situación grave, por ende, lo mejor es la prevención. Nosotros como padres debemos tomar las medidas para evitar que se produzcan estos accidentes, los cuales se pueden producir si no estamos constantemente supervisando a nuestro bebé, cuidando que lo que coma esté debidamente picado y no se le den pedazos muy grandes; y con el tema de los juguetes no colocar a la vista objetos que puedan fácilmente llevarse a la boca.

Mi bebé tiene dos años y dos meses y el año pasado casi se ahoga comiéndose una fresa, mi esposo le dijo que se quedara en el sofá mientras él armaba el tren que pondría posteriormente en el arbolito de Navidad, ella se distrajo, se comió la fresa súper rápido y se bajó del sofá, mi esposo gracias a Dios y a su experiencia en el tema, se dio cuenta porque se puso roja y lo miró, enseguida la agarró e hizo un movimiento en su pecho hasta que la bebé expulsó la fresa al piso, en ese momento respiré hondo y le di gracias a Dios, porque además, mi esposo es especialista en estos temas y ha tomado varios cursos, así que conozco la importancia que tiene contar con el conocimiento en estos casos.

En países como España y Estados Unidos, existen altas cifras de muertes de niños por atragantamiento; en Panamá hace falta crear una cultura participativa e impartir cursos de primeros auxilios gratuitos a la población como medida de prevención, haciéndolos parte de la cultura general.

En caso de que se dé algún caso de atragantamiento con nuestro hijo, debemos actuar enseguida, con las maniobras que en el momento conocemos; sin embargo; se debe llamar a emergencias también, para en caso de no lograr un resultado rápido y positivo, el bebé o niño pueda recibir atención oportunidad y evitar una tragedia. Es increíble, pero según los especialistas, tenemos sólo 40 segundos para actuar, por eso lo mejor es que como madres practiquemos en todo momento la prevención y nos capacitemos en caso de darse una emergencia.

Definitivamente, este tema debe abordarse de manera frecuente en Panamá, para así educar a la población y evitar el fallecimiento por atragantamiento o ahogamiento en bebés y niños. ¡Que Dios me los bendiga!