Delicioso postre para preparar con nuestros hijos en casa

A los niños siempre les llama la atención la cocina, en mi caso, mi hija siempre me dice que quiere preparar conmigo el desayuno o algún plato y muchas veces le digo que no porque la estufa está caliente y es peligroso; pero se me ocurrió que hiciéramos un postre juntas y no cualquiera, sino la receta secreta de mi madre, la cual por años nos ha deleitado, aprendí a hacerla hace algunos años y ahora, la comparto con todos mis lectores y seguidores.