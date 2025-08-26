Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 26 de agosto de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó el Dr. Blaise Aguirre, del Hospital McLean de Harvard Medical School, quien habló sobre la Terapia Dialéctica Conductual (DBT), sus diferencias con otro tipo de terapias y beneficios.

También estuvo como invitado el diputado Neftalí Jaén, de la bancada Vamos, quien habló sobre el aumento de salario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el trabajo de la actual Asamblea Nacional.