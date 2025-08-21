Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 21 de agosto de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó el diputado Eduardo Gaitán, de la bancada Vamos, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional; Tomás Fernández, director nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente. También conversamos con José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, y Mercedes de Freitas, directora ejecutiva del Capítulo de Venezuela de Transparencia Internacional.