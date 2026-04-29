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Cuarto Poder: 29 de abril de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Sebastián Peña, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, para hablar sobre el impacto de las políticas adoptadas en varios municipios con respecto a la actividad de buhonería.

También estuvo con nosotros el representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, con quien conversamos sobre el problema de falta de agua o baja presión en varias comunidades y de qué forma han trabajado de forma conjunta con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).