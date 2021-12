DOCTOR MILAGRO | Adil logra ponerse de pie y le da una lección a Alí

El doctor Adil logró ponerse de pie por primera vez para demostrarle a Alí que no debe darse por vencido, quiso que sintiera mejor con respecto a lo que está pasando con Nazli .

Sin embargo, Alí no se sintió motivado ya que él piensa que por su condición de autismo no es una persona normal, la presión de vivir con Nazli hizo que se desconcentrada durante una delicada cirugía y que no pudiera ver las alternativas para dar con el motivo de una hemorragia de un paciente.