Doctor Milagro | Ali busca refugio con su "hermanita"

Ferda le pregunta a Ferman si asistirá a la fiesta de Ali, el piensa que, si va, pierde poder. Además, tiene que cuidar a una bebé y ya está pensando en contratar una niñera.

Ali mira con atención a todos sus invitados, como riegan la comida por todos lados, y comienza a desesperarse. Pero llega Nazli y le agradece por lo que hizo. Ali le responde que claro, todo es hermoso y que todo está bien.

Ferda llega a la fiesta y pide que pongan música, Ali no se ve muy contento con todo.

Tanju le recomienda a Beliz una niñera altamente calificada. Beliz se ve sorprendida por el gesto de Tanju que le dice "soy un ser humano".

Ferda le comenta a Nazli que Adil está mejor, pero es testarudo y no cree en su recuperación.

Mientras molestaban a Doruk, él les revela a todos que Ali se dejó perder por Nazli. Ella sale a reclamarle a Ali, él lo hizo porque quería que fuera feliz. Ella no quería algo así de él. El recuerda que quería que pensara en ella; ella admite que sí pero no de esa forma, siente que decepcionó a Ferda, porque no pudo separar su relación personal de la profesional.

Ali no aguanta más y toma su bicicleta y se va

Tanju le recuerda a Beliz que hará todo lo que este en su alcance para cuidar a la bebé de Kivilcim. Pero no aprobará la autopcia de Kivilcim. Además, le pregunta si ya le pusieron un nombre, y recuerda que Kivilcim ya tenía un nombre, Dila.

Ferda visita a Adil, ella le dice que Selvi la dejará pronto y que está a su lado atada por su dinero y por el estatus. Dice que ella dijo que dejó de ser un médico, y buscará a alguien saludable. Piensa que la vida por la que la dejó cuando era niña es un desperdicio. Le cuenta que perdió la competencia por Ali. Adil comienza a enojarse y logra hacer un movimiento de sus extremidades que tenía paralizada. Ferda se da cuenta del problema y que podrá curarse, volverá a caminar.

Todo lo que dijo, no era lo que realmente pensaba, pero la ira genera una fuerte motivación.

Nazli se da cuenta que Ali se fue, que se enojó con ella. Ali fue a la casa de Ferman y se mete al. cuarto donde duerme la bebé. Le pide a Ferman que lo deje quedarse por esa noche.

Nazli sigue desesperada, pero Ferman le llama para avisarle que está con él. Nazli no sabe qué hacer, piensa que está vez no lo perdonará.

Ferman le aconseja a Ali que hable con Nazli, que los problemas pasan en toda relación, pero Ali no quiere hablar. Ferman le da el ejemplo que tiene que Beliz, que actúan así porque quieren más cariño.