DOCTOR MILAGRO | Ali dice que Vuslat no quiere que se vea con Ezo por tener autismo

Ferman le pregunta a Beliz si ahora es amiga de Tanju, ella dice que las personas cambias y quería darle una oportunidad, lo conoció mejor. Ferman dice que también les dará oportunidad a otras personas y le menciona que irá a la fiesta acompañado de la señora Vuslat.

Doruk le pregunta a Ali cómo le va con Ezo, él dice que no es nada, pero Doruk le insiste porque sabe que no sabe mentir. Ali dice que es muy complicado y no quiere que le diga a nadie. Dice que Vuslat le pidió que no vea a Ezo porque es autista y que el baile lo hizo por él, como celebración por volver con Nazli. Doruk piensa que debe alejarse de ellos y preocuparse por Nazli. Ali le agradece a Doruk por escucharle, no había hablado con nadie así desde el doctor Adil.

Vuslat le pregunta a Beliz por el color del traje que usará Ferma, Beliz se extraña por la pregunta y dice que ella no es novia de Ferman. Le cambia el tema y opina que espera que el baile no le. cueste mucho al hospital.

Vuslat le pregunta a Doruk por lo que sabe de Ali y Ezo. Él dice que es inocente y que Ezo es la deslumbrada y enamorada por él. Vuslat no cree eso. Doruk le comenta que Ali le dijo que Ezo organizó el baile por Ali.