DOCTOR MILAGRO | Ali pierde beneficios y le tendrán la "ley del silencio"

Ferman le pregunta a Beliz si le da muchas conseciones a Ali, porque lo contradice mucho, ella piensa que sí, él dice que se encargará luego de eso.

Ali se queda detenidamente a observar a Nazli mientras descansa y le dice que no la ama. Ella responde que tampoco lo ama. El vuelve a decir que no la amará toda la vida. Nazli piensa que Ali hizo lo correcto para él. Ali piensa que se pueden quedar así.

Doruk le avisa a Demir que ellos tienen un romance, Demir piensa que si él es normal como Ali puede mantener una relación, es complicado.

Ferman nota que todos los doctores están descansando y manda a Nazli y Ali a la sala de juntas. Beliz no quiere que Ferman le diga nada y que Tanju se encargue. Tanju me pregunta a Ali si conoce un síndrome y Ali me describe lo que sabe. Tanju le responde que Ali está incrustado en el hospital. Le dice que dejó su turno y que le dejará dos semanas sin cirugías y una guardia extra y tiene la aprobación de Ferman. Ali le dice a Beliz que tenía buenas intenciones. Tanju dice que perdió el derecho de ser escuchado, no puede cruzar la línea, por su padecimiento. Todos tienen vidas y amigos, le dice a Ali que Ferman fue quien se quejó de él. Tanju le dice que fue malcriado y eso se terminó.

Por otro lado, dicen que Nazli ignoró a su superior y lo cuestionó. Tanju le pregunta si lo hizo por Ali, piensa que lo están viviendo loco y le pide que no vuelva a ponerse del lado de Ali. Le dice que será la asistente en jefe de ahora en adelante. Nazli les agradece y que no los va a defraudar. Tanju les pide que se vayan y Ferman intenta ir por Ali, pero Beliz piensa que, si va con él, volverá a hacer el mismo error.

Nazli piensa que está de acuerdo con lo que dijeron, Ali le felicita y se aleja de ella.

Ali le cuenta a Adil lo que pasó, Adil le avisa que hay reglas y no debió hacerlo. Ali dice que Ferman le ayudaba, Ali mentía por ella, pregunta qué cambió y si ahora estará sólo. Adil piensa que aprenderá de eso, paso a paso.

Demir nunca pensó que a Acelya se molestara tanto por pedirle que se fuera a vivir con él.

Adil visita a Ferman, él no sabe qué hacer, notó a Ali muy vulnerable. Adil le cuenta que Ali solía huir mucho y ahora vuelve a hacerlo, además le dice que lo vio muy confundido. Ferman se desmoronó al verlo frágil por cómo Tanju lo trató. Adil piensa que el amor de Ali es puro y transparente y por eso es fácil apegarse a Ali. Piensa que es lo correcto por ahora y con el tiempo encontrará un punto medio.

Ferman pregunta a Nazli si puede confiar en ella. Le dice que manejaran las cosas juntos y se tendrán confianza y hablaran abiertamente, será el lugar seguro para ellos, quiere saber si puede confiar en ella incondicionalmente. Ella acepta, Ferman le entrega unas notas de cuando él fue asistente en jefe.

Gulin le pregunta a Ali por qué está allí sólo. Ali no sabe a dónde ir, no tiene con quién estar.

Doruk hizo que Acelya fuera donde Demir, no sabe que decirle porque no estaba preparado. Ella quiere saber qué quiere, Demir dice que la ama, que no puede pensar en nada más, sabe que ella es lo que él quiere, su belleza, inteligencia y todo lo que es. Por su todo eso y salud mental. Luego se arrodilla y me muestra el anillo y me pide que se case con ella. Acelya pregunta por qué, Demir planeaba ir a su casa, pero ya que esta allí. Acelya le dice que no puede hacerlo y sale corriendo. Nazli sale tras ella y Doruk se queda con Demir.